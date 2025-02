20.700 người khám, cấp cứu do tai nạn giao thông trong 7 ngày nghỉ Tết 01/02/2025 10:40

(PLO)- Từ 25 đến 31-1, có 20.700 người đến khám, cấp cứu nghi liên quan đến tai nạn giao thông, giảm so với năm ngoái.

Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có báo cáo nhanh về tình hình khám chữa bệnh Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Theo báo cáo, tổng số ca khám, cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ từ 25 đến 31-1-2025 là 20.700 người. Trong đó, 8.309 người phải nhập viện theo dõi, điều trị.

Trong 7 ngày nghỉ Tết Ất Tỵ, số lượng tử vong nghi do tai nạn giao thông là 123 người.

Bộ Y tế đánh giá, số ca khám và cấp cứu liên quan tai nạn giao thông giảm hơn 7% so với cùng kỳ Tết năm ngoái. Tỉ lệ tử vong giảm hơn 38%.

Số người đến khám, cấp cứu nghi liên quan đến tai nạn giao thông, giảm so với năm ngoái. (Ảnh minh hoạ: Người dân nghiêm túc chấp hành tín hiệu đèn giao thông. PHI HÙNG)

Tổng số bệnh nhân đến khám, cấp cứu trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán từ 25 đến 31-1 là 478.069 người.

Tổng số ca phẫu thuật trong 7 ngày nghỉ Tết là 16.713 ca, trong đó 2.887 ca phẫu thuật cấp cứu.

Về tai nạn nghi do pháo nổ, vũ khí, vật liệu nổ, Bộ Y tế cho biết trong 7 ngày nghỉ Tết ghi nhận 456 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa. 44 trường hợp khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế và chưa ghi nhận ca tử vong.

Cũng trong 7 ngày từ 25 đến 31-1, có 584 người khám, cấp cứu do rối loạn tiêu hoá, ngộ độc thức ăn tự chế biến, say bia, rượu. Trong đó 369 người phải nhập viện theo dõi, điều trị, chưa ghi nhận ca tử vong.