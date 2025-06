23 bí thư tỉnh ủy, thành ủy các địa phương mới sau sáp nhập, hợp nhất 30/06/2025 08:54

Bộ Chính trị đã có các quyết định chỉ định nhân sự giữ chức Bí thư tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, TP mới sau sáp nhập, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các quyết định này có hiệu lực từ ngày 1-7-2025.

1. Tuyên Quang

Bộ Chính trị chỉ định ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang mới.

Ông Hầu A Lềnh sinh năm 1973, dân tộc Mông, quê thị xã Sa Pa, Lào Cai. Ông có trình độ thạc sĩ khoa học nông nghiệp. Ông là cán bộ trưởng thành từ cơ sở và kinh qua nhiều vị trí công tác của trung ương và địa phương như bí thư Huyện Đoàn Sa Pa, bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện Sa Pa, phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai...

Năm 2021, tại kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV, ông Hầu A Lềnh được phê chuẩn bổ nhiệm làm bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

Tháng 1-2025, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

2. Lào Cai

Bộ Chính trị chỉ định ông Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai mới.

Ông Trịnh Xuân Trường sinh năm 1977; quê ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định; trình độ đại học ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình; cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Trường từng trải qua nhiều vị trí công tác ở Lào Cai như Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Sa Pa, Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Xây dựng; Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai…

3. Thái Nguyên

Bộ Chính trị chỉ định ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên mới.

Ông Trịnh Việt Hùng sinh năm 1977, quê xã Hồng Thái, huyện Ninh Giang, Hải Dương; ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII. Ông có trình độ tiến sĩ quản trị kinh doanh, thạc sĩ kinh tế nông nghiệp, kỹ sư quản lý đất đai.

Trước khi được bầu làm bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, ông Hùng từng trải qua các cương vị bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ, phó chủ tịch rồi phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên.

Từ tháng 8-2020, ông làm phó bí thư Tỉnh ủy. Tháng 12-2020, ông được bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tháng 7-2024, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

4. Phú Thọ

Bộ Chính trị chỉ định ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ mới.

Ông Đặng Xuân Phong, sinh năm 1972, quê ở xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc; trình độ chuyên môn Tiến sĩ kinh tế.

Ông Phong từng đảm nhận nhiều chức vụ tại các cơ quan tỉnh Lào Cai như: Phó Giám đốc, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Lào Cai; Phó chủ tịch UBND TP Lào Cai; Bí thư Huyện ủy Bắc Hà; Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Đến Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Tháng 1-2025, Bộ Chính trị có quyết định điều động, phân công ông Đặng Xuân Phong giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

5. Bắc Ninh

Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Văn Gấu, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh mới.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu sinh năm 1967, quê tại xã Tân Thủy, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre; cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn, cao cấp lý luận chính trị; ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Trước khi được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu kinh qua nhiều vị trí trong quân đội, như Phó ChÍnh ủy rồi Chính ủy Sư đoàn bộ binh 8, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, Chính ủy Quân khu 9, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

6. Hưng Yên

Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên mới.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa sinh năm 1972, quê tại xã Vân Hà, huyện Đông Anh, TP Hà Nội; thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị; Ủy viên Trung ương khóa XIII.

Ông từng trải qua nhiều cương vị công tác quản lý trong lĩnh vực ngân hàng tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đến tháng 5-2018, ông Nghĩa giữ cương vị vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp (Ban Kinh tế trung ương), sau đó tháng 1-2019 được bổ nhiệm làm phó trưởng Ban Kinh tế trung ương.

Tháng 8-2021, Bộ Chính trị có quyết định phân công, điều động, chỉ định tham gia BCH, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025

7. TP Hải Phòng

Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng mới.

Ông Lê Tiến Châu sinh năm 1969, quê ở Tây Ninh, trình độ tiến sĩ luật.

Trước khi về TP Hải Phòng, ông Châu từng công tác tại Đại học Luật TP.HCM, làm chuyên viên rồi Vụ trưởng, Trưởng cơ quan đại diện, Cục trưởng Công tác phía Nam của Bộ Tư pháp tại TP.HCM, kiêm Hiệu trưởng trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

Từ tháng 9-2014, ông Châu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp. Đến tháng 1-2016, ông làm Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội và tháng 6-2016 làm Thứ trưởng Tư pháp kiêm Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội.

Tháng 3-2018, Ban Bí thư chỉ định ông Châu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Tháng 4-2018, HĐND tỉnh Hậu Giang bầu ông giữ chức Chủ tịch tỉnh. Đến tháng 8-2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Tháng 5-2021, ông Châu là Phó bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam; Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Tháng 1-2023, Bộ Chính trị đã phân công ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021-2025.

8. Ninh Bình

Bộ Chính trị chỉ định ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình mới.

Ông Trương Quốc Huy, sinh năm 1970; quê ở thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; Cử nhân Kinh tế lao động (Đại học Kinh tế Quốc dân), Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trương Quốc Huy từng giữ các chức vụ như Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam; Bí thư Huyện ủy Duy Tiên; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.

Tháng 3-2025, ông Huy được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

9. Quảng Trị

Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị mới.

Ông Lê Ngọc Quang, sinh năm 1974, quê ở Thanh Hóa; từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó trưởng ban Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam; Trưởng ban Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam; Phó tổng giám đốc Thường trực Đài Truyền hình Việt Nam; Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Tháng 10-2024, Bộ Chính trị có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lê Ngọc Quang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình.

10. TP Đà Nẵng

Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương khóa XIII, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mới.

Ông Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê Hải Phòng, trình độ tiến sĩ Luật, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành kiểm sát như Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng; Viện trưởng Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm Viện KSND tối cao tại TP.HCM; Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP HCM; Phó viện trưởng VKSND tối cao; Bí thư Đảng ủy VKSND tối cao nhiệm kỳ 2015-2020.

Cuối tháng 12-2019, Ban Bí thư có quyết định luân chuyển ông Nguyễn Văn Quảng, Phó viện trưởng VKSND Tối cao, tham gia Ban chấp hành, Ban thường vụ và giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng.

Đến tháng 10-2020, tại đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng, ông được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

11. Quảng Ngãi

Bộ Chính trị chỉ định bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi mới.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân sinh năm 1974, quê ở TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; là Thạc sỹ Lý luận Văn học, Cử nhân Ngữ văn, Cao cấp Lý luận chính trị, chuyên viên cao cấp về quản lý nhà nước…

Bà Vân là Ủy viên Trung ương khóa XII (dự khuyết), XIII.

Bà Quỳnh Vân từng trải qua các vị trí: Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi, Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cuối tháng 8-2020, Bộ Chính trị có quyết định chuẩn y bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2015-2020.

12. Gia Lai

Bộ Chính trị chỉ định ông Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai mới.

Ông Hồ Quốc Dũng sinh năm 1966, quê ở xã Cát Tài, huyện Phù Cát, Bình Định; là thạc sĩ luật, cao cấp lý luận chính trị.

Bắt đầu làm chuyên viên Sở Tư pháp tỉnh Bình Định vào cuối năm 1990. ông Hồ Quốc Dũng sau đó trải qua nhiều vị trí như chuyên viên nội chính Văn phòng UBND tỉnh Bình Định, Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Bình Định, Phó chủ tịch UBND huyện Phù Cát, Phó chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định, phó chủ tịch rồi phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định, Phó bí thư tỉnh ủy Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011 – 2016. Từ năm 2020 đến nay, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định.

13. Đắk Lắk

Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk mới.

Ông Nguyễn Đình Trung sinh năm 1973, quê huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An; là cử nhân luật, thạc sĩ hành chính công, cao cấp lý luận chính trị.

Trước năm 2004, ông Trung là cán bộ tại Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk. Sau khi tách tỉnh Đắk Lắk thành hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông (năm 2004), ông Trung được điều động, nhận nhiệm vụ tại Sở Tư pháp Đắk Nông.

Sau 17 năm công tác ở tỉnh Đắk Nông, ông Trung giữ nhiều chức vụ quan trọng như Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Nông, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông… trước khi trở lại Đắk Lắk với cương vị bí thư Tỉnh ủy vào năm 2021

14. Khánh Hoà

Bộ Chính trị chỉ định ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa mới.

Ông Nghiêm Xuân Thành sinh năm 1969, quê ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, ông tốt nghiệp Trường đại học Ngân hàng và có bằng tiến sĩ kinh tế.

Ông Nghiêm Xuân Thành đã có hơn 30 năm công tác trong ngành ngân hàng và từng đảm nhiệm các chức vụ phó tổng giám đốc Ngân hàng Vietinbank; chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước; tổng giám đốc Ngân hàng Vietcombank; chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng Vietcombank.

Tháng 6-2021, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang. Hơn 3 năm sau (10-2024), Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Nghiêm Xuân Thành giữ chức vụ bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

15. Lâm Đồng

Ông Y Thanh Hà Niê K'đăm sinh năm 1973, quê ở xã Ea Pốk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk; là Thạc sỹ Quản lý công, Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Cử nhân chính trị chuyên ngành Công tác Tổ chức, cao cấp lý luận chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII.

Ông Y Thanh Hà Niê K'đăm là người dân tộc Ê Đê, trưởng thành từ cơ sở, được đào tạo cơ bản, đã trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau như phó trưởng phòng tổ chức cán bộ thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk; Bí thư Huyện ủy Cư M’gar rồi Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột.

Năm 2019, ông Y Thanh Hà Niê K'đăm khi đó là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 7-2021, ông Y Thanh Hà Niê K'đăm được bầu làm Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV.

Tháng 4-2025, Bộ Chính trị quyết định điều động và chỉ định ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV, làm bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

16. TP.HCM

Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM mới.

Ông Nguyễn Văn Nên sinh năm 1957; quê ở xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh; cử nhân Luật, cao cấp lý luận chính trị.

Ông giữ các chức vụ: Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Bí thư Thành ủy TP.HCM; Bí thư Đảng ủy Quân sự TP.HCM; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Bí thư Thành ủy TP.HCM mới có quá trình công tác, trưởng thành từ cấp cơ sở, qua nhiều vị trí công tác như Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 10-2020, ông được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025. Sau đó, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM khóa XI, ông Nguyễn Văn Nên được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

17. Đồng Nai

Bộ Chính trị chỉ định ông Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai mới.

Ông Vũ Hồng Văn sinh năm 1976, quê Hưng Yên. Ông Văn từng giữ các vị trí như Phó chính ủy Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02, Bộ Công an), giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Cuối tháng 10-2022, Ban Bí thư có quyết định điều động ông Vũ Hồng Văn đến công tác tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Gần 2 năm sau (8-2024), ông Văn giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Tháng 1-2025, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Vũ Hồng Văn, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai.

18. Tây Ninh

Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Long An, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh mới.

Ông Nguyễn Văn Quyết sinh năm 1972; quê ở xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; Cử nhân Luật; Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trước đó tân Bí thư tỉnh ủy Long An từng trải qua các vị trí công tác tại TAND tỉnh Ninh Bình; Sở Tư Pháp tỉnh Gia Lai; Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Gia Lai. Sau đó ông chuyển về công tác tại Cơ quan UBKT Trung ương và giữ các vị trí Kiểm tra viên chính, Phó Vụ trưởng Địa phương VII, Vụ trưởng Địa phương II, Vụ trưởng Vụ Địa phương V, Ủy viên UBKT Trung ương, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương.

Tháng 2-2025, Bộ Chính trị có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Văn Quyết giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020-2025.

19. Cần Thơ

Bộ Chính trị chỉ định ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương khóa XIII, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ mới.

Ông Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967, quê ở huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau; là thạc sỹ kinh tế.

Ông Bình là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã đảm nhận nhiều vị trí công tác của tỉnh Kiên Giang, như Phó Bí thư, Bí thư Huyện Đoàn; Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện, Bí thư Huyện ủy huyện Vĩnh Thuận; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

Tháng 1-2025, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

20. Vĩnh Long

Bộ Chính trị chỉ định ông Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long mới.

Ông Ngô Chí Cường, sinh năm 1967 tại xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh; Cử nhân Kinh tế chính trị, Cử nhân Hành chính.

Ông có nhiều năm công tác tại Trà Vinh, trải qua nhiều vị trí quan trọng. Năm 2012, ông được bổ nhiệm giữ chức Bí thư Thành ủy TP Trà Vinh. Hai năm sau, ông giữ cương vị Phó Bí thư Thường trực rồi Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh.

21. Đồng Tháp

Bộ Chính trị chỉ định ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương khóa XII (dự khuyết), khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp mới.

Ông Lê Quốc Phong sinh năm 1978, quê ở Hà Nội; trình độ Thạc sĩ sinh học, lý luận chính trị cao cấp.

Ông Lê Quốc Phong là cán bộ trưởng thành từ hoạt động Đoàn, từng giữ nhiều chức vụ của tổ chức Đoàn trong các trường học, Thành Đoàn TP.HCM, Hội Sinh viên TP.HCM và Hội Sinh viên Việt Nam; Bí thư Thành đoàn TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM; Bí thư Trung ương Đoàn khóa X; Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2013 – 2018; Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII.

Tháng 10-2020, Bộ Chính trị có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lê Quốc Phong tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu chức Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

22. An Giang

Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương khóa XIII, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang mới.

Ông Nguyễn Tiến Hải, sinh năm 1965, quê ở phường Tân Thành, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau; là Thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân luật, cử nhân lý luận chính trị.

Ông Hải từng giữ các chức vụ như Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau; Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau.

Tháng 1-2025, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Tiến Hải tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang.

23. Cà Mau

Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau mới.

Ông Nguyễn Hồ Hải sinh năm 1977; quê ở xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM; trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý đô thị, Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân, Quản trị kinh doanh, Cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi trở thành Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau cũ vào tháng 1-2025, ông Nguyễn Hồ Hải đã qua nhiều vị trí công tác, như Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Công ty Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM (Sở Xây dựng); Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8; Phó chủ tịch UBND quận 8; Phó bí thư, Bí thư Quận uỷ quận 8; Bí thư Quận ủy quận 3; Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Phó bí thư kiêm Trưởng ban Tổ chức Thành ủy; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM.