3 thứ trưởng Bộ Công an được thăng cấp bậc hàm thượng tướng

Sáng 14-6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang, đã chủ trì buổi lễ trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng đối với ba thứ trưởng Bộ Công an.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với ba Thứ trưởng Công an gồm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới; Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và Thứ trưởng Nguyễn Văn Long.

Trao quyết định và phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường nhiệt liệt chúc mừng ba sĩ quan Công an nhân dân vừa được Đảng, Nhà nước quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng.

Chủ tịch nước khẳng định đây là niềm vui, niềm vinh dự, tự hào của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an và của toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân; đồng thời cũng là niềm vui, niềm vinh dự của cá nhân, gia đình và quê hương các đồng chí.

Chủ tịch nước nêu rõ ba sĩ quan được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng lần này đều là những cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và ngành Công an; đều được đào tạo cơ bản, hệ thống, trưởng thành từ đơn vị, cơ sở, được rèn luyện, thử thách qua rất nhiều cương vị, lĩnh vực, môi trường công tác; luôn thể hiện là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng; phẩm chất đạo đức tốt; gương mẫu, trách nhiệm; luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Chủ tịch nước đề nghị các sĩ quan vừa được thăng cấp bậc hàm tiếp tục cùng tập thể Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Thay mặt ba sĩ quan được thăng cấp bậc hàm, phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tướng Lê Tấn Tới bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với lãnh đạo Đảng, Nhà luôn dành sự quan tâm; cũng như các Bộ, ban ngành, cơ quan Trung ương, cán bộ chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân và Quân đội nhân dân đã luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi trong thực hiện nhiệm vụ suốt thời gian qua.

Thượng tướng Lê Tấn Tới hứa luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng, Nhà nước; luôn đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng.

Đồng thời, khắc ghi và thực hiện nghiêm túc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo làm tướng; thực hiện nghiêm điều lệnh Công an nhân dân; nỗ lực, quyết tâm cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Bộ Công an và Nhân dân tin tưởng giao phó.

Thượng tướng Lê Tấn Tới sinh năm 1969, quê ở Cà Mau. Tháng 7-2021, ông được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh (nay là Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại).

Thượng tướng Lê Văn Tuyến sinh năm 1973, quê ở huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội. Ông có trình độ Tiến sĩ luật, Cao cấp lý luận chính trị.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến đã đảm nhiệm các chức vụ, như Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng, Phó Cục trưởng Cục Tham mưu thuộc Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long sinh năm 1974, quê ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Ông từng giữ chức vụ Trưởng phòng Tham mưu Cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an; Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh; Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Thứ trưởng Bộ Công an.