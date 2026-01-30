Tỉnh ủy Đồng Nai công bố các quyết định về công tác cán bộ 30/01/2026 21:11

(PLO)- Ông Lê Kim Hường được điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Trảng Dài và bầu làm chủ tịch UBND phường Trảng Dài.

Chiều 30-1, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Hữu Thuận đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động ông Lê Kim Hường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp đến công tác tại UBND phường Trảng Dài và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Trảng Dài.

Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND phường Trảng Dài cũng bầu ông Lê Kim Hường giữ chức Chủ tịch UBND phường Trảng Dài.

Ông Thái Bảo, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai chúc mừng bốn cán bộ nhận quyết định. Ảnh: PHƯƠNG HẰNG

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Giám đốc Sở Nội vụ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều động ông Nguyễn Đình Kiên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Trảng Dài, đến công tác tại Sở Dân tộc và Tôn giáo để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở này.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định bổ nhiệm lại bà Lê Nguyễn Thị Ngọc Lan giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai kể từ ngày 8-2; thời gian giữ chức vụ là năm năm.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai quyết định giao bà Lưu Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp, phụ trách điều hành hoạt động của UBND phường Tam Hiệp cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp.