Chủ tịch nước Lương Cường thắp hương tưởng nhớ các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước 30/01/2026 12:24

(PLO)- Chủ tịch nước Lương Cường tới dâng hương tưởng nhớ các nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và thăm hỏi, chúc Tết thân nhân gia đình các vị lãnh đạo nhân dịp năm mới.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng, sáng nay 30-1, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến thăm, chúc Tết gia đình và dâng hương thành kính tưởng nhớ các nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương và nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thành kính dâng hương trước anh linh nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Chủ tịch nước bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, đóng góp to lớn của ông cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân. Suốt cuộc đời hoạt động, ở mọi cương vị công tác, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách, giữ vững khí tiết người cộng sản.

Là nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng trong giai đoạn nhiều thử thách, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất và luôn đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết, được đồng bào và bạn bè quốc tế trân trọng.

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng nhớ nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu. Ảnh: TTXVN

Tại gia đình nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước những đóng góp lớn lao của cố Tổng Bí thư đối với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Chủ tịch nước khẳng định cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, tấm gương sáng ngời về việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ông là người đảng viên kiên trung, có uy tín lớn, hiện thân cho phẩm chất, tài năng và bản lĩnh của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới.

Chủ tịch nước Lương Cường thăm hỏi, chúc Tết bà Ngô Thị Mận, Phu nhân cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: TTXVN

Với tinh thần và ý chí thép, nguyên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bền bỉ cống hiến, làm việc đến hơi thở cuối cùng, tận tâm và tận hiến cho Đảng, cho nước, cho dân. Cuộc đời của ông là một nhân cách lớn, sống trọn vẹn vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc, không lùi bước trước bất kỳ trở ngại, khó khăn nào.

Tới dâng hương tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch nước Lương Cường tri ân những đóng góp quan trọng của ông trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và thực hiện đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa. Những nỗ lực của ông đã góp phần mở ra cơ hội lớn cho sự phát triển đất nước, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Ảnh: TTXVN

Tiếp đó, Chủ tịch nước Lương Cường đã thăm, chúc Tết gia đình và tưởng nhớ nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chủ tịch nước bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang, một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã cùng tập thể lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết, góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế sâu rộng, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

Trong không khí ấm áp và thân tình, Chủ tịch nước Lương Cường đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của thân nhân gia đình các nguyên lãnh đạo.

Chủ tịch nước chúc gia đình các vị tiền bối luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Đồng thời, Chủ tịch nước mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, tiếp tục có nhiều cống hiến cho Tổ quốc và nhân dân.