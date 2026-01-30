Ông Đoàn Minh Huấn làm Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 30/01/2026 16:25

(PLO)- Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, được phân công, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Chiều 30-1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm, chỉ định cán bộ.

Theo đó, ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Giám đốc thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Phó trưởng Ban chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lê Minh Trí (trái) và ông Đoàn Minh Huấn (phải). Ảnh: TTXVN

Ông Đoàn Minh Huấn sinh năm 1971, quê ở Hà Tĩnh; là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lịch sử Đảng. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV.

Ông công tác tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh từ năm 1993 và trải qua các vị trí giảng viên, phó trưởng khoa rồi trưởng khoa Lịch sử Đảng, Trưởng khoa Dân tộc và Tôn giáo, tín ngưỡng, Trưởng khoa Chính trị học; phó giám đốc rồi giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I.

Từ năm 2016, ông là phó tổng biên tập rồi phó tổng biên tập phụ trách rồi tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021. Từ năm 2023, ông là Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình.

Tháng 7-2025, ông Đoàn Minh Huấn giữ chức Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ngày 22-1 vừa qua, tại Đại hội XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, và tại Hội nghị lần thứ nhất, Trung ương Đảng khóa XIV diễn ra một ngày sau đó, ông được bầu vào Bộ Chính trị.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Học viện là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đào tạo nguồn nhân lực ở trình độ đại học, sau đại học; trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...