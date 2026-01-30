Bộ trưởng Lương Tam Quang: Triển khai ngay Nghị quyết Đại hội XIV 30/01/2026 17:43

Ngày 30-1-2026, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban tháng 1, triển khai công tác tháng 2-2026. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chủ trì Hội nghị

Trong tháng 1-2026, Bộ Công an đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia về Dữ liệu. Bộ cũng tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2025 của Ban Chỉ đạo 57, Ban Chỉ đạo 58; triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia trên Hệ thống Trung tâm dữ liệu quốc gia từ ngày 1-1-2026.

Đảng ủy Công an Trung ương ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Lực lượng đã hoàn thành Chiến dịch Quang Trung, hỗ trợ xây và sửa nhà cho người bị thiệt hại do mưa lũ, người có hoàn cảnh khó khăn. Công tác bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các kỳ họp quan trọng được thực hiện tốt.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an trình bày báo cáo tại hội nghị

Đồng thời, Bộ đã tham mưu Thủ tướng ban hành Đề án tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề công tác giải quyết nguồn tin tội phạm. Lực lượng mở cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh cho Đại hội XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, ma túy, công nghệ cao đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều đường dây, băng nhóm quy mô lớn đã bị triệt phá. Lực lượng cũng mở cao điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông và cứu nạn kịp thời cho 165 người.

Về công tác xây dựng lực lượng, Bộ tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong CAND. Phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2026 được phát động với khẩu hiệu: “Theo lời Bác dạy – Đổi mới tư duy – Nâng cao tri thức – Chính quy hiện đại – Vì Đảng, vì dân”.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an điều hành tham luận

Lãnh đạo Công an các đơn vị phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo, Bộ trưởng Lương Tam Quang biểu dương thành tích của toàn lực lượng trong tháng 1-2026, đặc biệt là việc bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội XIV của Đảng.

Về nhiệm vụ tháng 2-2026, Bộ trưởng nhấn mạnh việc cụ thể hóa, triển khai ngay Nghị quyết Đại hội XIV với tinh thần gương mẫu, tiên phong. Phương châm hành động là: “Lựa chọn đúng – triển khai nhanh – làm đến nơi đến chốn – đo lường bằng kết quả”.

Bộ trưởng yêu cầu mọi việc phải có người chịu trách nhiệm đến cùng, không để tình trạng “cha chung không ai khóc” hay chuyển trách nhiệm cho nhau.

Trọng tâm thời gian tới là bảo vệ an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Lực lượng cần đấu tranh mạnh với tội phạm xâm phạm sở hữu, đánh bạc, buôn lậu, hàng giả và vi phạm về pháo nổ.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng lưu ý việc thực hiện chính sách hậu phương Công an, thăm hỏi cán bộ chiến sĩ vùng sâu vùng xa và hỗ trợ người yếu thế, người già neo đơn, trẻ em mồ côi trong dịp Tết.