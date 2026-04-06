30 thanh thiếu niên dàn hàng ngang 'diễn xiếc' bốc đầu xe, nẹt pô 06/04/2026 14:53

Ngày 6-4, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền hơn 110 triệu đồng đối với 30 thanh thiếu niên tụ tập điều khiển xe máy “diễn xiếc” ở cánh đồng điện gió Ia Pết, xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai.

Nhóm "quái xế" bị xử phạt vi phạm hành chính. Ảnh: VN

Theo Đội CSGT đường bộ số 3, các lỗi vi phạm phổ biến, như: điều khiển xe bằng một bánh đối với xe hai bánh, không có giấy phép lái xe, điều khiển xe dàn hàng ngang từ ba xe trở lên, điều khiển xe có bộ phận giảm thanh nhưng không đủ quy chuẩn môi trường về tiếng ồn, thay đổi kết cấu xe, giao xe cho người không đủ điều kiện…

Nhóm thanh thiếu niên tụ tập, dàn hàng ngang "diễn xiếc" tại cánh đồng điện gió Ia Pết, xã Ia Băng.

Trước đó, chiều 29-3, hàng chục "quái xế" tụ tập tại cánh đồng điện gió Ia Pết, xã Ia Băng dàn hàng ngang nẹt pô, điều khiển xe bốc đầu, chạy với tốc độ cao... trong khi không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.

Thời điểm này, nhiều thanh thiếu niên khác bên đường đứng xem và cổ vũ. Trong khi đó, nhiều người đi đường qua khu vực này cảm thấy bất an, nguy cơ xảy ra va chạm với nhóm thanh thiếu niên.