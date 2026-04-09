394 người bị lừa mua xe gian tại cửa hàng xe máy Tân Tiến cần lưu ý 09/04/2026 11:34

(PLO)- TAND TP.HCM đã có thông báo đăng tải lên cổng thông tin điện tử đối với các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến 'phù phép' biến xe gian thành xe mới.

TAND TP.HCM đã có quyết định đưa vụ án Bùi Văn Tân và đồng phạm "phù phép" xe gian bằng cách thu mua xe không rõ nguồn gốc, mài đục số khung, số máy... để bán cho khách hàng nhằm thu lợi bất chính ra xét xử.

Bị cáo Bùi Văn Tân (43 tuổi, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Các bị cáo: Nguyễn Thủy Tiên, Nguyễn Ngọc Thúy, Võ Đình Thắng, Nguyễn Trung Thông, Trần Văn Sậu, Hà Xuân Phúc, Nguyễn Hữu Oai, Nguyễn Hữu Như, Lê Văn Tới, Trần Thị Như Thúy - bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo là chủ hệ thống, đại lý cửa hàng xe, gồm: Nguyễn Đình Sùng, Nguyễn Thị Kiều Oanh và Nguyễn Sỹ Toàn - bị đưa ra xét xử về tội mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức.

Phiên xét xử diễn ra từ ngày 21-4 đến ngày 24-4. Địa điểm mở phiên tòa: Trụ sở TAND TP.HCM, số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, TP.HCM.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Vũ Hoài Nam. Kiểm sát viên tham gia phiên tòa là bà Trần Thị Hương Lan.

Bị can Bùi Văn Tân thời điểm bị bắt. Ảnh: CA

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến tháng 12-2023, bị can Tân đã thành lập 4 địa điểm kinh doanh xe máy, gồm: Cửa hàng xe máy Tân Tiến, Cửa hàng xe máy Tân Tiến 2, Công ty TNHH mua bán xe máy Lâm Tới và Công ty TNHH xe máy Thảo Vân.

Khoảng cuối năm 2021, bị cáo Tân thỏa thuận thu mua xe không rõ nguồn gốc, không giấy tờ của bị can Lê Văn Tới; mua phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của các bị cáo Nguyễn Thị Kiều Oanh, Nguyễn Đình Sùng và Nguyễn Sỹ Toàn.

Sau đó, bị cáo Tân thuê các bị cáo Nguyễn Hữu Oai (làm nghề sửa xe) và Nguyễn Hữu Như (em bị cáo Oai) mài, đục thay đổi số khung số máy theo thông tin phiếu kiểm tra xuất xưởng. Sau đó, Tân đưa xe đã mài đục về hệ thống cửa hàng, phân công nhân viên bán cho người mua dưới dạng xe mới nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Với thủ đoạn nêu trên, từ cuối năm 2021 đến khi bị phát hiện, bị cáo Tân khai nhận đã mua khoảng 1.500 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng và thuê bị can Oai, Như mài đục khoảng 500 xe máy để bán cho khách hàng. Tổng số tiền bị cáo Tân đã chiếm đoạt là hơn 15 tỉ đồng của 392 bị hại.

Theo phụ lục kèm theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, đến nay đã có 394 bị hại mua xe tại hệ thống cửa hàng xe máy của bị cáo Bùi Văn Tân.

Quyết định đưa vụ án ra xét xử, Giấy triệu tập bị hại, Giấy triệu người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (kèm Phụ lục III) được TAND TP.HCM đã đăng công khai trên Trang thông tin điện từ tòa án: https://hochiminhcity.toaan.gov.vn.

TAND TP.HCM đề nghị 394 bị hại đã mua xe của bị cáo Tân; 10 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo danh sách theo dõi thông tin về ngày, giờ xét xử vụ án và cập nhật diễn biến vụ án trên Trang thông tin điện tử tòa án. Nếu có thay đổi về nhân thân, địa chỉ đề nghị thông báo cho TAND TP.HCM.

Trường hợp các đương sự đã được triệu tập nhưng vắng mặt, tòa án vẫn xét xử vụ án để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cho các đương sự.