Truy tố chủ cửa hàng xe máy Tân Tiến vụ 'phù phép' xe gian thành xe mới 31/03/2026 14:19

(PLO)- Bị can Bùi Văn Tân đã "phù phép" xe gian bằng cách thu mua xe không rõ nguồn gốc, mài đục số khung, số máy... để bán cho khách hàng nhằm thu lợi bất chính.

VKSND TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Bùi Văn Tân (43 tuổi, chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức.

Các bị can: Nguyễn Thủy Tiên, Nguyễn Ngọc Thúy, Võ Đình Thắng, Nguyễn Trung Thông, Trần Văn Sậu, Hà Xuân Phúc, Nguyễn Hữu Oai, Nguyễn Hữu Như, Lê Văn Tới, Trần Thị Như Thúy - bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị can là chủ hệ thống, đại lý cửa hàng xe, gồm: Nguyễn Đình Sùng, Nguyễn Thị Kiều Oanh và Nguyễn Sỹ Toàn - bị truy tố về tội mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức.

Bị can Bùi Văn Tân thời điểm bị bắt. Ảnh: CA

Theo cáo trạng, đây là vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại TP.HCM và trên địa bàn một số tỉnh, thành phố khác do bị can Bùi Văn Tân và đồng phạm thực hiện.

Cụ thể, từ năm 2018 đến tháng 12-2023, bị can Tân đã thành lập 4 địa điểm kinh doanh xe máy, gồm: Cửa hàng xe máy Tân Tiến, Cửa hàng xe máy Tân Tiến 2, Công ty TNHH mua bán xe máy Lâm Tới và Công ty TNHH xe máy Thảo Vân.

Khoảng cuối năm 2021, bị can Tân nhận thấy trên thị trường có nhiều xe mô tô đã qua sử dụng, không có giấy tờ, không rõ nguồn gốc và biết tại các công ty, cửa hàng kinh doanh xe máy có nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng còn dư.

Cáo trạng xác định bị can Tân là chủ mưu, thỏa thuận thu mua xe không rõ nguồn gốc, không giấy tờ của bị can Lê Văn Tới; mua phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của các bị can Nguyễn Thị Kiều Oanh, Nguyễn Đình Sùng và Nguyễn Sỹ Toàn.

Sau đó, bị can Tân thuê các bị can Nguyễn Hữu Oai (làm nghề sửa xe) và Nguyễn Hữu Như (em bị can Oai) mài, đục thay đổi số khung số máy theo thông tin phiếu kiểm tra xuất xưởng. Sau đó, Tân đưa xe đã mài đục về hệ thống cửa hàng, phân công nhân viên bán cho người mua dưới dạng xe mới nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Với thủ đoạn nêu trên, từ cuối năm 2021 đến khi bị phát hiện, Tân khai nhận đã mua khoảng 1.500 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng và thuê bị can Oai, Như mài đục khoảng 500 xe máy để bán cho khách hàng. Tổng số tiền bị can Tân đã chiếm đoạt là hơn 15 tỉ đồng của 392 bị hại.

Bị can Nguyễn Thủy Tiên không tham gia góp vốn kinh doanh tại các cửa hàng xe máy Tân Tiến nhưng là người điều hành mọi hoạt động tại cửa hàng Tân Tiến 2 và đứng tên người đại diện theo pháp luật giúp Tân đối với Công ty TNHH xe máy Thảo Vân.

Bị can Tiên cũng biết rõ việc Tân mài, đục số khung, số máy của xe không rõ nguồn gốc để bán cho khách hàng. Tiên được hưởng lương do Tân chi trả là 10 triệu đồng/tháng. Trong khoảng thời gian từ tháng 10-2022 đến tháng 9-2023, bị can Tiên đã giúp sức bị can Tân chiếm đoạt số tiền hơn 3,3 tỉ đồng của 79 bị hại.

Đối với các bị can: Nguyễn Đình Sùng, Nguyễn Sỹ Toàn và Nguyễn Thị Kiều Oanh là những người hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xe, biết rõ phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng là tài liệu do Cục đăng kiểm Việt Nam và nhà máy sản xuất xe phát hành, mỗi xe chỉ được cấp một phiếu xuất xưởng để thực hiện đăng ký cấp biển số xe lưu thông tại Việt Nam.

Do vụ lợi cá nhân, các bị can đã nhiều lần bán Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng do mình quản lý cho bị can Tân để thu lợi bất chính và thực hiện hành vi trái pháp luật. Bị can Toàn và Oanh đã thu lợi bất chính số tiền 150 triệu đồng; bị can Sùng thu lợi bất chính số tiền 400 triệu đồng.

Quá trình điều tra còn xác định, có một xe do hệ thống cửa hàng Tân Tiến bán cho khách hàng là vật chứng của vụ án trộm cắp tài sản xảy ra vào năm 2022 tại quận 8 (cũ), TP.HCM.

Ngày 17-12-2024, Cơ quan Cảnh sát điều Công an TP.HCM đã ra Quyết định tách vụ án hình sự tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và nhập xử lý chung với vụ án trộm cắp tài sản trên.