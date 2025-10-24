5 trường đại học trọng điểm ngành y dược là những trường nào? 24/10/2025 08:54

(PLO)- Bộ Y tế sẽ xây dựng và triển khai đề án đầu tư phát triển 5 trường đại học trọng điểm ngành y dược, dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2026.

Bộ Y tế vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Trong đó, Bộ sẽ xây dựng và triển khai thực hiện đề án đầu tư phát triển 5 trường đại học trọng điểm ngành y dược: Y Hà Nội, Dược Hà Nội, Y Dược TP.HCM, Y Dược Cần Thơ và Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2026.

Trước đó, hồi tháng 4-2025, Trường Đại học Y Hà Nội đã được Phó Thủ tướng Lê Thành Long ký Quyết định phê duyệt đề án phát triển thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia thuộc nhóm hàng đầu châu Á.

Mục tiêu của đề án này là phát triển trường thành cơ sở giáo dục đại học có uy tín ngang tầm các đại học hàng đầu châu Á, đóng vai trò hạt nhân, dẫn dắt trong đào tạo nhân lực chất lượng cao gắn liền với nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực sức khỏe, đáp ứng nhu cầu chăm sóc ngày càng cao của nhân dân.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2035, Trường Đại học Y Hà Nội có quy mô đào tạo trên 20.000 người học; đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và tương đương trên 50% tổng quy mô tuyển sinh; bảo đảm mỗi cơ sở đào tạo của trường có ít nhất một cơ sở thực hành chính; xây dựng tối thiểu 5 bệnh viện trực thuộc trường đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Tại kế hoạch thực hiện Nghị quyết 72, Bộ Y tế cũng nêu rõ, sẽ xây dựng đề án phát triển nhân lực y tế chất lượng cao, dự kiến hoàn thành trong quý IV năm 2026; đề án phát triển nhân lực y tế cho trạm y tế cấp xã, hoàn thành trong năm 2026.

Đồng thời, Bộ sẽ thường xuyên rà soát, hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp của cán bộ y tế, đổi mới và tăng cường giáo dục y đức, kiến thức pháp luật trong đào tạo khối ngành sức khoẻ.