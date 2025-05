6 địa bàn trọng điểm về buôn bán động vật quý hiếm ở Đắk Lắk 24/05/2025 09:09

Ngày 24-5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa qua Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bốn vụ án, bốn bị can về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Lực lượng chức năng phát hiện vụ việc người dân dùng súng săn bắn động vật trái phép. Ảnh: CA

Gần đây nhất, ngày 10-5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã kiểm tra, phát hiện Trần Hữu Định (32 tuổi, ngụ ,thôn Nhân Giang, xã Yang Mao, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) đang có hành vi mua bán, vận chuyển một con tê tê.

Cơ quan công an cho biết tại Đắk Lắk, tình trạng khai thác, săn bắt trái phép động vật hoang dã trên một số địa bàn như huyện Buôn Đôn, huyện Ea Súp, huyện M’Đrắk, huyện Ea Kar, huyện Lắk, huyện Krông Bông… có thời điểm diễn ra hết sức phức tạp.

Những người vi phạm có hành vi săn bắt, vận chuyển, tàng trữ, mua bán các cá thể động vật nguy cấp, quý, hiếm như Voọc Chà vá chân đen, kỳ đà, rắn hổ chúa, tê tê, linh trưởng...

Cơ quan chức năng phát hiện người phụ nữ buôn bán động vật quý hiếm. Ảnh: CA

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng, nhằm xử lý nghiêm trước pháp luật.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, hành vi này theo điều 244 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có thể bị phạt tù đến 15 năm; bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng...