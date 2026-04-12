90.000 lượt khách tham quan, mua sắm tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam 12/04/2026 18:36

Chiều 12-4, tại Hà Nội, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam – VITM 2026 chính thức bế mạc, khép lại 4 ngày hoạt động sôi động với nhiều kết quả nổi bật về xúc tiến, kết nối thị trường và định hình xu hướng phát triển mới của ngành du lịch.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, cho biết với chủ đề Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh – Nâng tầm Du lịch Việt Nam, hội chợ năm nay đã khẳng định rõ phương hướng phát triển của doanh nghiệp du lịch theo trục “xanh, bền vững – chất lượng – công nghệ hiện đại”.

Theo ông Hải, hội chợ được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, thu hút sự tham gia của các cơ quan quản lý, xúc tiến và doanh nghiệp đến từ 31 tỉnh, thành phố trong nước cùng 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 600 doanh nghiệp có gian hàng. Hơn 100 cơ quan báo chí, truyền thông tham dự và đưa tin, góp phần lan tỏa hình ảnh du lịch Việt Nam.

Đặc biệt, chương trình kết nối giao thương B2B diễn ra ngày 9-4 với sự tham gia của gần 500 buyer (người mua), trong đó có 125 doanh nghiệp lữ hành quốc tế và hơn 300 doanh nghiệp Việt Nam. Đây được đánh giá là hoạt động tạo hiệu quả thực chất, thúc đẩy hợp tác và mở rộng thị trường.

Sau 4 ngày tổ chức, hội chợ ước tính đón trên 90.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm. Gần 4.500 lượt doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước đến làm việc, với hơn 25.000 cuộc hẹn được thiết lập. Khoảng 15.000 tour và sản phẩm du lịch khuyến mãi được cung cấp tại sự kiện.

Ông Nguyễn Hồng Hải nhấn mạnh, những kết quả này cho thấy các doanh nghiệp du lịch Việt Nam đang nghiêm túc triển khai hai định hướng chiến lược là chuyển đổi số và tăng trưởng xanh, qua đó tạo ra những giá trị mới và động lực quan trọng cho phát triển ngành.

Trong khuôn khổ hội chợ, 18 sự kiện, hội nghị, hội thảo và hoạt động xúc tiến đã được tổ chức, tạo diễn đàn trao đổi giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp.

Điểm nhấn là tọa đàm Du lịch Việt Nam - Ứng dụng AI để phát triển nhanh và bền vững, thu hút sự quan tâm lớn, tập trung thảo luận các giải pháp ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cũng tại hội chợ, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổ chức lễ vinh danh các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu năm 2025, với 221 giải thưởng được trao ở 19 hạng mục.

Về hiệu quả kinh tế, khảo sát nhanh cho thấy doanh thu bán sản phẩm du lịch đạt trên 195 tỉ đồng; 95% doanh nghiệp đạt mục tiêu đề ra, trong đó 8,2% vượt kỳ vọng. Trên 92% đơn vị tham gia đánh giá hài lòng với các hoạt động tại hội chợ.

Công tác truyền thông cũng ghi nhận dấu ấn khi có hơn 35 triệu lượt truy cập, tương tác liên quan đến hội chợ trên nền tảng TikTok, cùng hàng trăm tin, bài trên các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

Ở góc độ doanh nghiệp, nhiều đơn vị ghi nhận kết quả tích cực. Đại diện Vietravel cho biết gian hàng thu hút khoảng 1.800 khách, doanh thu hơn 30 tỉ đồng, trong đó tour quốc tế chiếm ưu thế.

Trong khi đó, Flamingo Redtours đã kết nối hơn 100 đối tác dịch vụ và tiếp cận hơn 1.000 lượt khách, hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Thực tế tại hội chợ cũng cho thấy xu hướng tiêu dùng du lịch đang thay đổi rõ rệt, khi du khách ưu tiên các hành trình ngắn ngày, chi phí hợp lý, điểm đến gần. Các sản phẩm kết hợp nghỉ dưỡng – trải nghiệm – công nghệ, cùng giải pháp “du lịch một chạm”, mã QR… ngày càng được ưa chuộng.

Khép lại VITM 2026, ông Nguyễn Hồng Hải khẳng định hội chợ tiếp tục giữ vững vai trò là sự kiện xúc tiến du lịch hàng đầu, đồng thời là ngày hội thường niên của cộng đồng doanh nghiệp du lịch Việt Nam, góp phần thúc đẩy ngành du lịch phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và hội nhập.