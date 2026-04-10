Nhiều tour du lịch giảm giá sâu tại Hội chợ VITM 2026 10/04/2026 12:51

(PLO)- Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026 khai mạc ngày 10-4 đem đến nhiều cơ hội được giảm giá tour sâu cho khách tham quan.

Ngày 10-4, Hội chợ Du lịch Quốc tế Việt Nam - VITM 2026 với chủ đề Chuyển đổi số và tăng trưởng xanh - Nâng tầm du lịch Việt Nam đã khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hồ An Phong cho biết: "Năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, Việt Nam đã nỗ lực vượt bậc và cơ bản hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Trong đó, du lịch tiếp tục là điểm sáng nổi bật, phục hồi mạnh mẽ và tăng trưởng ấn tượng với 21,5 triệu lượt khách quốc tế, 135,5 triệu lượt khách nội địa và tổng thu trên 1 triệu tỉ đồng."

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Hồ An Phong phát biểu khai mạc. Ảnh: HH

Thứ trưởng đánh giá kết quả này không chỉ khẳng định sự hấp dẫn của điểm đến Việt Nam mà còn cho thấy vai trò quan trọng của du lịch trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và lan tỏa giá trị văn hóa, hình ảnh đất nước ra thế giới.

Ông tin tưởng VITM 2026 với nhiều hoạt động phong phú sẽ là cơ hội tốt cho các địa phương, điểm đến và doanh nghiệp du lịch trong nước, quốc tế gặp gỡ, tiếp tục củng cố quan hệ đối tác, giao dịch, kết nối cơ hội kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, nâng tầm ngành du lịch theo hướng phát triển xanh, bền vững.

Theo Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Cao Thị Ngọc Lan, chủ đề này góp phần thúc đẩy các địa phương, doanh nghiệp tập trung xây dựng điểm đến và sản phẩm du lịch xanh; đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh xúc tiến theo hướng bền vững, hướng tới mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế xanh.

Lễ khai mạc Hội chợ thu hút sự tham gia của đông đảo du khách. Ảnh: HH

Bên cạnh đó, chuyển đổi số, đặc biệt là ứng dụng công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo (AI), đang trở thành xu thế tất yếu của ngành.

Hội chợ VITM 2026 có sự tham gia của 31 tỉnh, thành phố trong nước và 20 quốc gia, vùng lãnh thổ, với gần 400 gian hàng của hơn 600 tổ chức, doanh nghiệp, trong đó khoảng 15% là gian hàng quốc tế.

Dự kiến sự kiện thu hút hơn 80.000 lượt khách tham quan với nhiều chương trình kích cầu như vé máy bay, phòng khách sạn, khu nghỉ dưỡng giảm giá cùng các sản phẩm OCOP đặc trưng vùng miền.

Trong khuôn khổ hội chợ còn diễn ra nhiều hoạt động như tọa đàm Du lịch Việt Nam - Ứng dụng AI để phát triển nhanh và bền vững; lễ vinh danh các doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu năm 2025; nhiều hội thảo chuyên đề về xu hướng du lịch số, mô hình du lịch xanh.

Bên cạnh đó là các chương trình xúc tiến, quảng bá điểm đến, ký kết hợp tác của nhiều địa phương như Gia Lai, Đồng bằng sông Cửu Long, Ninh Bình, Hưng Yên, Cà Mau, Lai Châu và TP.HCM.

Tại hội chợ, doanh nghiệp triển khai chương trình ưu đãi lớn nhất năm, giảm tới 30% cho tour trong nước và tiết kiệm đến 10 triệu đồng cho tour quốc tế, áp dụng cho hơn 60 hành trình.