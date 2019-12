Công an Đồng Nai ra quân xóa các tụ điểm phức tạp

Theo công an tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, tình hình tổ chức mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại các quán bar, karaoke trên địa bàn diễn biến phức tạp.

Đây là nguồn gốc làm phát sinh tội phạm, nhất là tội phạm hoạt động băng nhóm, “tín dụng đen”, tổ chức đánh bạc, trộm cắp, cướp giật, tội phạm ma túy... gây tâm lý bất an, bức xúc trong quần chúng người dân.



Công an liên tiếp triệt phá các điểm dân ma túy tìm đến "bay".

Bên cạnh tội phạm hình sự thì tại TP Biên Hòa và các tuyến đường trong tỉnh Đồng Nai thường xuyên xuất hiện tình trạng tổ chức đua xe trái phép, tụ tập dàn hàng ngang, nẹt pô, đánh võng, đốt pháo đã gây ra nhiều tai nạn và nguy hiểm cho người đi đường. Tình trạng này làm mất trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho người dân.

Để thiết lập lại trật tự xã hội, đại tá Vũ Hồng Văn, giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã chỉ đạo mở đợt cao điểm triệt xóa các tụ điểm phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, công an quyết tâm bắt giữ, xử lý bằng được các đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy và đảm bảo trật tự giao thông, đô thị mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân; làm thay đổi diện mạo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn vốn đã rất phức tạp về tình hình an ninh trật tự.



Hàng trăm xe máy bị tạm giữ xử lý trong đêm vì có dấu hiệu lạng lách, đánh võng, nẹt pô.

Trước đó, đêm 7-12 và rạng sáng 8-12, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của giám đốc Công an tỉnh, lực lượng công an đã bắt giữ trên 200 phương tiện của những người đua xe, lạng lách, đánh võng, nẹt pô; tạm giữ nhiều người có hành vi đốt pháo trái phép, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Đồng thời, công an đồng loạt đột kích các tụ điểm phức tạp về hình sự ma túy, phát hiện trên 100 trường hợp có kết quả dương tính với chất ma túy.

Đây là chiến công xuất sắc, Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường đã có thư khen lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai.