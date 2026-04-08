Ba bóng hồng trong bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới 08/04/2026 13:35

(PLO)- Bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 có 23 thành viên, trong đó có ba nữ, là Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Lâm Thị Phương Thanh.

Sáng 8-4, Quốc hội thực hiện quy trình phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, theo đề nghị của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Với nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 có 23 thành viên, trong đó có ba nữ, là Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Lâm Thị Phương Thanh.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà

Bà Phạm Thị Thanh Trà sinh năm 1964, quê ở Nghệ An; trình độ chuyên môn thạc sĩ Quản lý Giáo dục. Bà là Ủy viên Ban Bí thư khóa XIV, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Bà từng có thời gian dài công tác tại tỉnh Yên Bái (cũ) và trải qua các chức vụ quan trọng: Bí thư Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tháng 10-2020 bà được điều động, giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Từ tháng 4-2021 bà được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ngày 25-10-2025, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà giữ chức Phó Thủ tướng.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Lâm Thị Phương Thanh.

Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Lâm Thị Phương Thanh

Bà Lâm Thị Phương Thanh sinh năm 1967, quê quán Ninh Bình; có trình độ Thạc sĩ Luật, Cử nhân Lịch sử, cao cấp lý luận chính trị. Bà là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV.

Trong quá trình công tác, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Trưởng Ban Thanh niên trường học, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Tháng 1-2018, bà được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn. Đến tháng 7-2021, bà được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 2-2025, bà được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; đến tháng 8-2025, giữ chức Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng.

Cuối tháng 12-2025, Thủ tướng đã có quyết định về việc tiếp nhận, bổ nhiệm bà Lâm Thị Phương Thanh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ VH-TT&DL.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

Bà Đào Hồng Lan sinh năm 1971; quê ở TP Hải Phòng. Bà có trình độ thạc sỹ kinh tế, Đại học chuyên ngành Quản lý sản xuất và kinh doanh công nghiệp, cao cấp lý luận chính trị.

Bà Lan là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; Bộ trưởng Bộ Y tế; Đại biểu Quốc hội khóa XV, XVI.

Bà từng trải qua các chức vụ: Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng - Bộ LĐ-TB&XH, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, Phó Bí thư Tỉnh ủy rồi Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Tháng 7-2022, bà được giao quyền làm Bộ trưởng Bộ Y tế. Sau đó, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, bà được phê chuẩn bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Y tế.