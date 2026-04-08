4 lời tuyên thệ - một kỳ vọng của dân tộc 08/04/2026 06:00

(PLO)- Lời tuyên thệ của các vị lãnh đạo Nhà nước đầu tháng 4-2026 sẽ được lịch sử soi rọi bằng những gì diễn ra trong năm năm tới.

Trong hai ngày 6 và 7-4-2026, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, bốn vị lãnh đạo cấp cao của Nhà nước Việt Nam lần lượt đặt tay lên Hiến pháp, tuyên thệ trước Cờ đỏ sao vàng, Quốc hội, đồng bào, cử tri cả nước “tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân và với Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó”.

Sự kiện chính trị trọng đại này đánh dấu bộ máy lãnh đạo Nhà nước cho nhiệm kỳ 2026–2031 đã hoàn tất.

1.

Trong bốn bài phát biểu nhậm chức, có một sợi chỉ đỏ xuyên suốt: Tất cả đều quy chiếu về mục tiêu năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là sự hội tụ từ lịch sử ngàn năm văn hiến, hun đúc hào khí và quyết tâm mãnh liệt để hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược 100 năm. Ông nêu rõ trọng tâm hàng đầu của mình là quán triệt sâu sắc quan điểm "Dân là gốc", phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, với mục tiêu cao nhất là nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển.

Lời phát biểu khi được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào không chỉ là lời cam kết của cá nhân ông trước lịch sử mà còn là tuyên ngôn của cả hệ thống chính trị. Câu nói “quyết tâm không thể để đất nước tụt hậu, không thể để nhân dân mất cơ hội phát triển, phải hành động vì tương lai lâu dài và tươi sáng cho dân tộc” của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt cả hệ thống chính trị và dân tộc vào tâm thế chỉ tiến lên chứ không lùi bước.

Kỳ vọng lớn nhất của nhiệm kỳ này phải là một nhiệm kỳ hành động, và phải quyết liệt hành động để bộ máy thay đổi, thể chế đột phá

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Quốc hội

2.

Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh rằng nhiệm kỳ 2026–2031 đặt ra yêu cầu rất cao: Đất nước không chỉ tiếp tục phát triển mà phải bứt phá đi lên, không chỉ hội nhập mà phải nâng tầm vị thế, không chỉ tăng trưởng mà phải phát triển nhanh, bền vững và bao trùm.

Trọng tâm của ông là xây dựng Chính phủ hiện đại, kiến tạo và phục vụ nhân dân. Cam kết này không mới về ngôn từ, nhưng gắn với bối cảnh mới: Sau nhiều năm cải cách hành chính, người dân và doanh nghiệp đang chờ đợi những hành động cụ thể hơn từ Chính phủ. Ông tuyên bố: "Lòng tin của nhân dân là nguồn lực lớn nhất của quốc gia. Muốn phát triển nhanh thì bộ máy phải trong sạch, cán bộ phải liêm chính, công vụ phải kỷ cương".

Đây là lời tuyên thệ chính trị rất trọng lượng, bởi ông Lê Minh Hưng tiếp quản Chính phủ trong bối cảnh cuộc chiến chống tham nhũng đang được thực hiện quyết liệt. Tân Thủ tướng trước đó là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cơ quan trực tiếp tham mưu công tác cán bộ và tinh gọn bộ máy, hiểu rõ hơn ai hết áp lực mà ông đang gánh trên vai.

3.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trước đó thì cam kết sẽ “tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp, thận trọng trong phương pháp nhưng quyết liệt trong hành động, tập trung hoàn thiện và đồng bộ thể chế để đất nước phát triển nhanh, bền vững”. Ông nhấn mạnh phương châm hành động: nói đi đôi với làm, làm ngay, làm đúng, làm hiệu quả và làm đến cùng.

Câu hỏi mà nhiều người đặt ra là: Thể chế sẽ theo kịp tốc độ phát triển không. Việt Nam hiện có tốc độ tăng trưởng thuộc nhóm cao nhất Đông Nam Á, nhưng hệ thống luật pháp, đặc biệt là đất đai, đầu tư và môi trường kinh doanh, vẫn đang là điểm nghẽn quan trọng. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, vì vậy, đứng trước thách thức lập pháp đồ sộ và bức bách.

Về phía tư pháp, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh đến ba trụ cột: xét xử chất lượng, công bằng và nhân văn. Ông cam kết sẽ "đổi mới mạnh mẽ hoạt động xét xử, lấy chất lượng, công bằng, nghiêm minh và nhân văn làm nền tảng xuyên suốt, kiên quyết không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm”. Trong bối cảnh nhiều vụ án lớn đang được dư luận theo dõi sát sao, cam kết này mang sức nặng đặc biệt. Tòa án phải thật sự là biểu tượng của công lý, nơi người dân gửi gắm niềm tin sâu sắc vào nhà nước pháp quyền.

***

Lời tuyên thệ của các vị lãnh đạo Nhà nước đầu tháng 4-2026 sẽ được lịch sử soi rọi bằng những gì diễn ra trong nhiệm kỳ mới. Bốn nhà lãnh đạo, bốn cam kết, một kỳ vọng dân tộc. Đó là những gì đã diễn ra ở Hội trường Diên Hồng và cũng là yêu cầu từ hơn 100 triệu người Việt Nam gửi gắm vào những lời tuyên thệ thiêng liêng ấy.