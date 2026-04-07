Cán bộ xã 'méo mặt' vì mỗi tháng tốn vài triệu để qua trạm BOT 07/04/2026 14:04

(PLO)- Sau sáp nhập, nhiều cán bộ xã Hra, tỉnh Gia Lai hằng ngày phải qua lại trạm BOT đến bốn lần, khiến chi phí tăng cao, trở thành gánh nặng cuộc sống.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai vừa báo cáo UBND tỉnh kết quả làm việc của sở với UBND xã Hra, Công ty BOT 36.71 tìm hướng tháo gỡ khó khăn về thu phí BOT đối với cán bộ, công chức trên địa bàn xã này. Tuy nhiên, thẩm quyền quyết định phải chờ Bộ Xây dựng.

Gánh nặng phí BOT

Trao đổi với PLO, ông Võ Minh Quang, Chủ tịch UBND xã Hra, cho biết chính quyền địa phương đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Gia Lai, Công ty BOT 36.71 miễn phí qua trạm thu phí BOT tại km124+720 trên Quốc lộ 19 đối với ô tô của cán bộ, công chức đang công tác tại xã.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị liên quan kiểm vị trí trạm thu phí qua trạm BOT tại km124+720 trên quốc lộ 19 của Công ty BOT 36.71.

Theo ông Quang, sau khi sáp nhập hai xã Đăk Ta Ley, Hra, trụ sở xã mới nằm cách trạm BOT chỉ khoảng 200 m. Hiện có 19 cán bộ được điều động từ huyện Mang Yang cũ, cách 10-15 km đến làm việc và phải thường xuyên di chuyển qua trạm bằng ô tô cá nhân.

“Do nhu cầu công việc, anh em phải qua trạm ít nhất 2-4 lần mỗi ngày. Trong khi đó, nhiều người lương chưa tới 10 triệu đồng, việc chi trả phí hằng ngày là một khoản rất tốn kém” - ông Quang chia sẻ.

Theo ông Quang, trường hợp có việc cần thì mới về nhà buổi trưa, còn không thì vẫn ở lại tại cơ quan để tránh mất phí qua trạm. Để giảm bớt gánh nặng chi phí qua trạm, nhiều cán bộ tổ chức đi chung một chuyến xe hoặc đi xe máy.

"Việc cán bộ, công chức đi làm bằng ô tô cá nhân thì địa phương không quản, do mỗi người tự chủ động để đảm bảo công việc. Điều bất cập là BOT nằm ngay trước trụ sở UBND xã nên đi lại rất bất tiện. Sợ nhất là về mùa mưa, trời tối, đường vắng.... nếu đi xe máy thì nguy hiểm, nhất là cán bộ nữ"- ông Quang nói.

Hiện nay giá vé qua trạm BOT 40.000 đồng/lượt đối với ô tô con, nếu đi 4 lượt/ngày, một cán bộ tốn 3.520.000 đồng/tháng (tính 22 ngày làm việc). Tối thiểu đi 2 lượt/ngày, chi phí hơn 1,7 triệu đồng. Trường hợp mua vé tháng sẽ ít tốn hơn.

Sau sáp nhập, nhiều cán bộ, công chức huyện Mang Yang cũ được điều động đến làm việc tại xã Hra, di chuyển bằng ô tô cá nhân và phải thường xuyên qua trạm BOT.

Theo bà Tô Thị Huệ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Hra, dù nhà bà cách cơ quan chỉ 10 km nhưng chi phí đi lại gồm xăng xe, phí BOT ngốn gần 4 triệu đồng mỗi tháng.

“Lương của tôi chưa đầy 10 triệu đồng, trừ chi phí đi lại chỉ còn hơn 5 triệu để nuôi hai con nhỏ ăn học. Tôi mong các cấp, ngành sớm có chính sách hỗ trợ để anh em yên tâm công tác” - bà Huệ bày tỏ.

Vướng cơ chế, phải chờ Bộ Xây dựng

Ông Mai Văn Hưng, Trạm trưởng Trạm thu phí km124+720 thuộc Công ty BOT 36.71 nhìn nhận đề nghị của UBND xã Hra là chính đáng. Tuy nhiên, Công ty BOT 36.71 không thể tự ý giải quyết bởi thẩm quyền quyết định thuộc về Cục Đường bộ- Bộ Xây dựng.

Theo ông Hưng, xã Hra hiện có 271 ô tô đăng ký tại địa phương đã được miễn giảm. Riêng đối với cán bộ, công chức điều động từ nơi khác đến, quy định hiện hành chưa cho phép miễn phí.

Hàng ngày, mỗi cán bộ, công chức từ huyện Mang Yang cũ đến xã Hra làm việc phải qua trạm 2- 4 lần.

Ngày 24-3, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản giao Sở Xây dựng tổ chức làm việc với UBND xã Hra, Công ty BOT 36.71 để tìm hướng giải quyết.

Đến ngày 30-3, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai báo cáo UBND tỉnh Gia Lai, thống nhất theo đề xuất miễn giá dịch vụ sử dụng đường bộ qua trạm BOT cho các phương tiện của cán bộ, công chức làm việc tại UBND xã Hra là phù hợp với nhu cầu, tình hình thực tế sau khi sắp xếp chính quyền hai cấp.

Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai đề nghị UBND xã Hra rà soát danh sách phương tiện, cung cấp các hồ sơ pháp lý cần thiết liên quan đến cán bộ, công chức đang làm việc tại xã UBND xã Hra gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15-4 để báo cáo UBND tỉnh, đề xuất Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Xây dựng chấp thuận.