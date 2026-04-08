Chủ tịch Quốc hội tặng hoa chúc mừng Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới
(PLO)- Trong phiên họp sáng 8-4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.
Sáng 8-4, ngay sau khi kết quả biểu quyết được công bố, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tặng hoa chúc mừng Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm.