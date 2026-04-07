Chủ tịch Quốc hội chủ trì Lễ công bố và trao các Nghị quyết về công tác cán bộ 07/04/2026 19:53

Chiều 7-4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ công bố và trao Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết của Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội và tặng hoa chúc mừng các Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI. Ảnh: PHẠM THẮNG

Quốc hội tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ trên tinh thần thêm người, thêm sức mạnh - nhân tố mới, khí thế mới, tư duy mới, cách làm mới-chất lượng, hiệu quả mới, Quốc hội tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, tăng cường giám sát trúng, đúng và quyết định những vấn đề quan trọng.

Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng “hai con số” trong giai đoạn tới, hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2030, nước ta trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

“Đây là định hướng chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Đảng quyết sách nhanh, trúng, đúng; Chính phủ trình, Quốc hội sẽ tìm mọi giải pháp trên tinh thần xây dựng để có những quyết sách trúng và đúng,” Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cán bộ được giao nhiệm vụ sẽ cùng tập thể cán bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất hành động để mang hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của Quốc hội. “Chỉ có đoàn kết mới đạt được thắng lợi” - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Ông yêu cầu chấp hành kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh của Đảng, Nhà nước và các quy định của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội phải được nâng lên hàng đầu trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết của Quốc hội bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và tặng hoa chúc mừng. Ảnh: PHẠM THẮNG

Trong quan hệ phối hợp, Chủ tịch Quốc hội lưu ý tuân thủ sự lãnh đạo của Đảng; tăng cường phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương. Cùng với đó, nâng cao hơn nữa vấn đề Quốc hội số, số hóa, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị quan tâm tới công tác xây dựng chính trị, tư tưởng trong cơ quan, tổ chức, quan tâm đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát. Từng chi bộ, đảng bộ phải mạnh; từng đảng viên phải thấy trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, đối với nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội chúc các cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó và nhấn mạnh tinh thần “quyết đoán, quyết liệt, quyết tâm nhưng phải quyết hành động để có sản phẩm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: PHẠM THẮNG

Viết tiếp những trang sử vẻ vang của Quốc hội

Thay mặt các đồng chí nhận quyết định, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn khẳng định quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. "Trong mọi quyết sách và hành động, chúng tôi sẽ luôn đặt lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên hết. Sự tin tưởng của cử tri là tài sản quý giá nhất của mọi đại biểu Quốc hội, chúng tôi sẽ nỗ lực để xứng đáng với sự tin cậy đó" - Chủ tịch Hội đồng Dân tộc khẳng định.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cũng cam kết sẽ nỗ lực đổi mới, nâng cao tính chuyên nghiệp trong mọi hoạt động, tiếp thu tinh thần đổi mới mạnh mẽ của Quốc hội, bắt tay ngay vào công việc với tinh thần khẩn trương và nghiêm túc. Đồng thời, đầu tư thời gian, trí tuệ để nghiên cứu sâu, tham mưu trúng và thực hiện quyết liệt; không ngừng cải tiến phương thức làm việc, đề cao tính khoa học, tính thực tiễn để mỗi sản phẩm của Quốc hội đều mang hơi thở của cuộc sống và có giá trị bền vững.

Các đại biểu tham dự tại buổi lễ. Ảnh: PHẠM THẮNG

“Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự tâm huyết, chúng tôi sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần cùng Quốc hội khóa XVI viết tiếp những trang sử vẻ vang của cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân” -Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, các Phó Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Khắc Định, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Hồng Diên, Nguyễn Doãn Anh, Nguyễn Thị Hồng đã trao các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; bổ nhiệm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Trợ lý Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.