Sáng nay, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán TAND Tối cao và các thành viên Chính phủ 08/04/2026 06:05

(PLO)- Theo chương trình làm việc, hôm nay, Quốc hội khóa XVI sẽ thực hiện quy trình phê chuẩn bổ nhiệm Thẩm phán TAND Tối cao, phó Thủ tướng, bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Theo thông cáo của Văn phòng Quốc hội, sáng nay 8-4, Quốc hội họp riêng để tiếp tục thực hiện các quy trình liên quan công tác nhân sự.

Cụ thể, Quốc hội sẽ nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Thẩm phán TAND Tối cao. Sau khi thảo luận, Quốc hội sẽ phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm này bằng hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua nghị quyết liên quan.

Các đại biểu tham dự tại Kỳ họp. Ảnh: QH

Cũng trong sáng nay, Quốc hội xem xét cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ. Sau khi biểu quyết thông qua nghị quyết về cơ cấu, Quốc hội nghe tờ trình, thảo luận về danh sách đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Việc phê chuẩn các chức danh này được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau đó, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ

Đồng thời, Chủ tịch nước cũng sẽ trình danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh để Quốc hội phê chuẩn. Sau quy trình bỏ phiếu kín, Quốc hội sẽ thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết về nội dung này.

Buổi chiều, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về các dự án Luật Thủ đô (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi). Những nội dung này sẽ được các đại biểu thảo luận tại tổ ngay sau đó.

Ngoài ra, Quốc hội còn nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài và dự thảo Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

Liên quan đến cơ cấu tổ chức của Chính phủ, trong ngày làm việc 7-4, Quốc hội đã “chốt” Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 có 14 bộ, ba cơ quan ngang bộ.

Bao gồm: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ.