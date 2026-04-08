Ông Nguyễn Hải Ninh làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng 08/04/2026 12:12

(PLO)- Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công ông Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng vừa được công bố sáng nay (8-4).

Ông Nguyễn Hải Ninh trở thành người kế nhiệm ông Phạm Gia Túc, người vừa được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Hải Ninh sinh năm 1976, quê ở Hưng Yên. Ông là Tiến sĩ Luật, Cử nhân Hành chính; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV.

Năm 2006, ông Nguyễn Hải Ninh là Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ban Nội chính Trung ương. Một năm sau, ông là Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Cải cách tư pháp, Văn phòng Trung ương Đảng và giữ cương vị này trong năm năm.

Năm 2013, ông là Vụ trưởng, Thư ký của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Nửa cuối năm 2014, ông được luân chuyển tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk và giữ cương vị Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Hải Ninh, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 3-2019, ông Nguyễn Hải Ninh là Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Đến tháng 4-2021, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Ngày 26-8-2024, tại kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Ninh làm Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Tại Đại hội XIV của Đảng, ông Nguyễn Hải Ninh được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.