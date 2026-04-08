Thủ tướng Lê Minh Hưng nhận thêm nhiệm vụ mới 08/04/2026 12:42

(PLO)- Quốc hội đã phê chuẩn Thủ tướng Lê Minh Hưng là Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Sáng 8-4, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Trước đó, Quốc hội nghe nghe Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trình bày Tờ trình của Chủ tịch nước về danh sách đề nghị Quốc hội phê chuẩn Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh. Sau đó, Quốc hội bỏ phiếu và nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu.

Quốc hội cũng nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Lê Quang Mạnh trình bày dự thảo Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; sau đó biểu quyết thông qua Nghị quyết trên với 480/480 đại biểu tán thành.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng. Ảnh: QH

Theo nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, ông Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ là Phó Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh gồm Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Theo quy định tại Điều 89 Hiến pháp 2013, Hội đồng quốc phòng và an ninh gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh do Chủ tịch nước trình Quốc hội phê chuẩn.

Hội đồng quốc phòng và an ninh làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.

Hội đồng quốc phòng và an ninh trình Quốc hội quyết định tình trạng chiến tranh, trường hợp Quốc hội không thể họp được thì trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định; động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc; thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn đặc biệt do Quốc hội giao trong trường hợp có chiến tranh; quyết định việc lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới.

Theo Điều 88 Hiến pháp 2013, Chủ tịch nước là người thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh.