Chân dung 17 tư lệnh ngành trong bộ máy Chính phủ vừa được phê chuẩn 08/04/2026 12:25

(PLO)- Bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 có 17 bộ trưởng, trưởng ngành; trong đó có ba Ủy viên Bộ Chính trị.

Sáng 8-4, Quốc hội thực hiện quy trình phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, theo đề nghị của Thủ tướng Lê Minh Hưng.

Sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: QH

Với nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua, bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 có 17 bộ trưởng, trưởng ngành. Gồm:

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang: Đại tướng Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê ở Ninh Bình. Ông là Tiến sĩ Khoa học quân sự.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang: Đại tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965, quê ở xã Hiệp Cường, tỉnh Hưng Yên. Ông là Cử nhân chuyên ngành Điều tra tội phạm, cử nhân Luật.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung: Ông Lê Hoài Trung sinh năm 1961, quê ở TP Huế. Ông là Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đỗ Thanh Bình: Ông Đỗ Thanh Bình sinh năm 1967, quê ở Cà Mau. Ông là Thạc sĩ Kinh tế.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng: Ông Hoàng Thanh Tùng sinh năm 1966, quê ở Nghệ An. Ông là Thạc sĩ Luật.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn: Ông Ngô Văn Tuấn, sinh năm 1971, quê ở Bắc Ninh. Ông là Thạc sĩ kinh tế.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng: Ông Lê Mạnh Hùng sinh năm 1973, quê Hưng Yên. Ông là Tiến sĩ chuyên ngành hoá dầu và xúc tác hữu cơ.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng: Ông Trịnh Việt Hùng sinh năm 1977, quê ở Hải Phòng. Ông là Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh, Thạc sĩ Nông nghiệp, Kỹ sư Quản lý đất đai.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh: Ông Trần Hồng Minh sinh năm 1967, quê TP Hà Nội. Ông là Tiến sĩ ngành Cầu đường - Nền móng và công trình ngầm; Kỹ sư, Thạc sĩ ngành Xây dựng công trình quốc phòng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh: Bà Lâm Thị Phương Thanh sinh năm 1967, quê quán Ninh Bình. Bà là Thạc sĩ Luật, Cử nhân Lịch sử.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân: Ông Vũ Hải Quân sinh năm 1974 tại Ninh Bình. Ông là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Công nghệ thông tin.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn: Ông Hoàng Minh Sơn sinh năm 1969, quê Hưng Yên. Ông là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Kỹ thuật Tự động hóa; Tiến sĩ tiếng Đức.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan: Bà Đào Hồng Lan sinh năm 1971, quê ở TP Hải Phòng. Bà là Thạc sỹ kinh tế.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Đình Khang: Ông Nguyễn Đình Khang sinh năm 1967, quê ở Bắc Ninh. Ông là Thạc sĩ Quản lý Kinh tế.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn: Ông Phạm Đức Ấn sinh năm 1970, quê ở Nghệ An. Ông là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Luật Kinh tế; Cử nhân Ngân hàng - Tài chính.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn: Ông Nguyễn Quốc Đoàn sinh năm 1975, quê ở Ninh Bình. Ông Tiến sĩ Luật.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Đặng Xuân Phong: Ông Đặng Xuân Phong sinh năm 1972, quê Phú Thọ. Ông là Tiến sĩ Kinh tế; Cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp; Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước.

