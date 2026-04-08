Ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026 - 2031 08/04/2026 13:53

(PLO)- Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn giữ chức Bộ trưởng Tài chính.

Sáng 8-4, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Quyết định bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Trước đó, trong phiên làm việc sáng 8-4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên của Chính phủ với tỷ lệ 481/481 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 96,20% tổng số đại biểu Quốc hội).

Trong đó, Quốc hội đã biểu quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Ngô Văn Tuấn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026-2031.

Chân dung tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Ảnh: BTC

Ông Ngô Văn Tuấn sinh năm 1971, quê quán Bắc Ninh. Ông là Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội: Khóa XV, XVI. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng.

Tóm tắt quá trình công tác:

- Từ tháng 9-1993 đến 7-1995: Kế toán, Công ty Liên doanh TNHH sản xuất kinh doanh tấm bông PE - Hà Nội;

- Từ tháng 8-1995 đến 11-1998: Chuyên viên, Phó Trưởng phòng, Vụ Chính sách tài chính, Bộ Tài chính;

- Từ tháng 12-1998 đến 11-2008: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Thư ký, Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính;

- Từ tháng 12-2008 đến 12-2016: Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính Bộ Tài chính;

- Từ tháng 1-2017 đến 6-2019: Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương;

- Từ tháng 7-2019 đến 10-2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình;

- Từ tháng 10-2020 đến 23-7-2022: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình;

- Từ ngày 24-7-2022 đến 10-2022: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Phụ trách Kiểm toán nhà nước; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình;

- Từ ngày 22-10-2022 đến 23-1-2025: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước, Đại biểu quốc hội tỉnh Hòa Bình;

- Từ ngày 24-1-2025 đến 7-4-2026: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quốc hội (từ 3-2025); Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước; Đại biểu Quốc hội khóa XV (tỉnh Phú Thọ), Đại biểu Quốc hội khóa XVI (tỉnh Quảng Ninh từ 3-2026).

- Từ 8-4-2026: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Đại biểu Quốc hội khóa XVI (tỉnh Quảng Ninh); Bộ trưởng Bộ Tài chính.