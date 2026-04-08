Nhiều Bí thư, Chủ tịch tỉnh đối thoại trực tiếp tại Liên hoan Phát thanh 2026 08/04/2026 10:03

(PLO)- Tại Liên hoan Phát thanh 2026, nhiều đơn vị đã mời lãnh đạo tỉnh tham gia đối thoại trực tiếp với người dân ngay trên sóng.

Từ ngày 11 đến 13-4, tại Quảng Ninh sẽ diễn ra Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII năm 2026. Đây không chỉ là nơi hội tụ các chương trình tiêu biểu mà còn cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ của ngành phát thanh trong kỷ nguyên số. Trong đó, phát thanh trực tiếp tiếp tục là nội dung “đinh”, thu hút nhiều sự chú ý nhất.

Nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng Ban Thư ký Biên tập Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Trưởng Ban Giám khảo Hội đồng thi phát thanh trực tiếp, nhận định đây là thể loại hấp dẫn bởi được thực hiện đồng thời với sự kiện đang diễn ra.

Tổng Giám đốc VOV Đỗ Tiến Sỹ chúc mừng Hội đồng Giám khảo và ê-kíp thực hiện phát thanh trực tiếp tại đài VOH (TP.HCM), LHPT lần thứ XV - Năm 2022. Ảnh: BTC.

“Phát thanh trực tiếp là một trong những thể loại hàng đầu, thu hút công chúng rất lớn và đòi hỏi ê-kíp sản xuất cùng điều kiện kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu cao”- ông Hùng nói. Khác với chương trình thu sẵn, phát thanh trực tiếp không có cơ hội sửa sai. Mọi tình huống từ thông tin nóng đến sự cố kỹ thuật đều diễn ra tức thời, tạo nên sức hấp dẫn riêng.

Điểm mới của kỳ liên hoan năm nay là thời lượng chương trình được mở rộng, tối đa lên đến 45 phút. Theo ông Đồng Mạnh Hùng, thay đổi này giúp chương trình phản ánh nhiều góc nhìn và tạo điều kiện cho người nghe tương tác sâu hơn.

Nhiều chương trình đã trở thành diễn đàn đối thoại về các chủ đề thực tiễn như: Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV vào cuộc sống, tháo gỡ khó khăn trong vận hành chính quyền, cải cách hành chính, đất đai, giáo dục... Đáng chú ý, nhiều đơn vị đã mời Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham gia đối thoại. Khi đó, phát thanh trở thành nơi chính quyền lắng nghe và giải đáp trực tiếp cho người dân.

Nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng Ban Giám khảo Hội đồng thi phát thanh trực tiếp. Ảnh: BTC

Liên hoan năm 2026 cũng lần đầu tiên có giải thưởng dành riêng cho người dẫn chương trình (MC) và ê-kíp sản xuất xuất sắc. Ông Hùng nhấn mạnh, MC chính là “linh hồn” của phát thanh trực tiếp, phải có khả năng ứng biến nhanh trước các tình huống ngoài dự kiến để chương trình không bị đứt gãy.

Trong bối cảnh cạnh tranh từ mạng xã hội, phát thanh vẫn giữ được chỗ đứng nhờ khả năng đồng hành cùng công chúng mọi lúc, mọi nơi. Với những đổi mới về thời lượng và nội dung, phát thanh trực tiếp tiếp tục khẳng định vai trò là nhịp cầu nối báo chí với công chúng, đúng như tinh thần: "Sống cùng hơi thở cuộc sống".