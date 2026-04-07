Những điều đặc biệt ở Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII 07/04/2026 09:48

Lần đầu tiên sau hơn 30 năm tổ chức, Liên hoan Phát thanh toàn quốc sẽ khai mạc không phải trong hội trường mà bằng một đại nhạc hội ngoài trời quy mô 50.000 khán giả tại Quảng trường 30-10, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Sự thay đổi ở kỳ Liên hoan lần thứ XVII không chỉ là chuyện đổi địa điểm hay hình thức tổ chức. Hàng loạt chi tiết chưa từng có tiền lệ đang xuất hiện, cho thấy ngành phát thanh đang bước vào một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ.

Từ kỳ Liên hoan đầu tiên năm 1994 đến nay, lễ khai mạc luôn diễn ra trong không gian hội trường, mang tính nghi lễ và chủ yếu dành cho những người làm nghề phát thanh.

Liên hoan Phát thanh quy tụ đồng thời những nghệ sĩ gạo cội gắn bó với Đài Tiếng nói Việt Nam và các ca sĩ, rapper trẻ đang được yêu thích. Ảnh: BTC

Tối 11-4, Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII sẽ mở màn bằng concert Thanh âm kỷ nguyên mới tại Quảng trường 30-10. Đây là lần đầu tiên lễ khai mạc của một kỳ Liên hoan Phát thanh được đưa ra không gian công cộng và mở cửa cho đông đảo khán giả.

Theo Ban tổ chức, việc lựa chọn hình thức đại nhạc hội ngoài trời là cách để phát thanh đến gần công chúng hơn trong bối cảnh thói quen tiếp nhận thông tin đang thay đổi.

Nếu như những kỳ liên hoan trước chỉ đón vài trăm đại biểu trong khán phòng, sân khấu năm nay được thiết kế cho khoảng 50.000 người.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh, cho biết toàn bộ 50.000 chỗ ngồi tại quảng trường đều miễn phí cho khán giả, đại biểu, các đoàn tham dự liên hoan và du khách.

Việc đưa một chương trình vốn mang tính chuyên môn nội bộ ra không gian quảng trường rộng lớn đặt ra hàng loạt bài toán về an ninh, giao thông, âm thanh, ánh sáng và truyền dẫn.

Một điểm đặc biệt nữa là lần đầu tiên sân khấu khai mạc Liên hoan Phát thanh quy tụ đồng thời những nghệ sĩ gạo cội gắn bó với Đài Tiếng nói Việt Nam và các ca sĩ, rapper trẻ đang được yêu thích.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam.

Khán giả sẽ gặp NSND Thanh Hoa, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hoàng Tùng, Bùi Lê Mận cùng Trúc Nhân, Hòa Minzy, rapper Double2T, nhóm Oplus và rapper nhí Xệ Xệ.

Sự kết hợp giữa những giọng ca truyền thống với pop, rap, hip hop được xem là hình ảnh tượng trưng cho chính ngành phát thanh hôm nay: Vừa giữ gìn bản sắc, vừa thay đổi để chạm tới lớp công chúng trẻ.

Ban tổ chức cho biết Thanh âm kỷ nguyên mới không đơn thuần là đêm ca nhạc mà được xây dựng như một câu chuyện nghệ thuật xuyên suốt.

Lần đầu tiên, những khái niệm quen thuộc của phát thanh như “sóng”, “thanh âm” được chuyển hóa thành ngôn ngữ sân khấu.

Concert gồm ba chương: Thanh âm khởi nguyên, Thanh âm di sản và Thanh âm kỷ nguyên mới”.

Từ tiếng sóng biển, tiếng gió, âm thanh lao động của vùng mỏ Quảng Ninh đến những giai điệu hiện đại, toàn bộ chương trình được thiết kế như hành trình của phát thanh Việt Nam đi từ truyền thống tới tương lai.

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan, sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh phát thanh phải cạnh tranh với mạng xã hội, các nền tảng xuyên biên giới và nội dung số.

Không chỉ dừng lại ở tôn vinh tác phẩm phát thanh, Liên hoan lần thứ XVII còn hướng tới podcast và các định dạng nội dung âm thanh mới.

Việc đưa rapper, nghệ sĩ trẻ, concert ngoài trời và phát trực tuyến lên các nền tảng số cho thấy lần đầu tiên Liên hoan Phát thanh toàn quốc được tổ chức với tư duy tiếp cận Gen Z, Gen Alpha.

Có thể nói, những điều chưa từng có tiền lệ ở Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII không chỉ nằm ở một đêm nhạc hay một sân khấu lớn.

Đó là dấu hiệu cho thấy phát thanh Việt Nam đang thay đổi cách tồn tại và cách kết nối với công chúng trong kỷ nguyên mới.