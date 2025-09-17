Ba yếu tố tạo sức bật giá trị cho căn hộ Stella Icon 17/09/2025 09:30

(PLO)- Pháp lý minh bạch, vị trí trung tâm, hạ tầng đồng bộ là ba yếu tố vững vàng giúp tăng giá trị bất động sản cho nhà đầu tư và gia đình an cư tại căn hộ cao cấp Stella Icon, khu đô thị sân bay KITA Airport City, TP.Cần Thơ.

Là khu đô thị sân bay đầu tiên của Thành phố Cần Thơ, KITA Airport City được định hình trở thành đô thị kiểu mẫu, giao thoa giữa nhịp sống hiện đại với không gian sinh thái. Nằm ngay trung tâm khu đô thị rộng hơn 150 héc ta này, dự án căn hộ cao cấp Stella Icon thừa hưởng trọn vẹn hệ thống hạ tầng, tiện tích đã và đang hình thành, đặc biệt là vị thế hiếm có trong “tứ giác tăng trưởng” của thành phố.

Thiết kế sang trọng, tinh tế của căn hộ mẫu Stella Icon tại đô thị sân bay KITA Airport City.

Stella Icon: trái tim trong tứ giác tăng trưởng

Bốn trục đường huyết mạch Võ Văn Kiệt - Âu Cơ - Lê Hồng Phong - Lê Phước Thọ tạo nên tứ giác tăng trưởng bao quanh KITA Airport City, mang lại lợi thế kết nối linh hoạt cả đường hàng không, đường bộ và đường thủy. Từ Stella Icon, cư dân chỉ mất ít phút di chuyển để tiếp cận các cơ sở giáo dục, y tế, thương mại, văn hóa, thể thao giải trí trong khu vực tứ giác này.

Điểm nhấn đầu tiên là Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, một trong hai sân bay quốc tế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hiện có công suất phục vụ 3-5 triệu hành khách mỗi năm. Theo Quy hoạch Thành phố Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sân bay này sẽ được nâng cấp lên công suất 7 triệu hành khách/năm và xây dựng trung tâm logistics chuyên dụng hàng không. Điều này hứa hẹn thúc đẩy hình thành một đô thị sân bay sôi động, gia tăng giá trị bất động sản toàn khu vực, trong đó Stella Icon đang giữ nhiều lợi thế.

Stella Icon có lợi thế trung tâm trong vùng tứ giác phát triển.

Một cực phát triển khác của tứ giác tăng trưởng là siêu trung tâm thương mại AEON Mall Cần Thơ vừa được động thổ xây dựng hồi tháng 4-2025. Khi hoàn thành, đây sẽ là điểm đến mua sắm, giải trí hiện đại bậc nhất miền Tây, không chỉ thúc đẩy phát triển thương mại - du lịch Cần Thơ mà còn lan tỏa ra cả khu vực.

Bên cạnh đó, bến cảng Hoàng Diệu cũng được quy hoạch mở rộng, với khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 20.000 tấn và đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa khoảng 1,35 triệu tấn vào năm 2030, góp phần gia tăng năng lực giao thương quốc tế của thành phố.

Dọc theo Quốc lộ 91 cách Khu đô thị KITA Airport City không xa là các khu công nghiệp gồm Khu công nghiệp Trà Nóc 1 (135 héc ta) và Khu công nghiệp Trà Nóc 2 (155 héc ta) đang hoạt động và hiện có tỉ lệ lấp đầy trên 97%. Đáng chú ý, Khu công nghiệp công nghệ cao Ô Môn quy mô 250 ha được quy hoạch liền kề Khu công nghiệp Trà Nóc 2, đang được ưu tiên triển khai. Với vị trí chỉ cách các các khu công nghiệp nói trên khoảng 7-10 km, Stella Icon trở thành lựa chọn an cư lý tưởng cho lực lượng chuyên gia, kỹ sư và người lao động có nhu cầu nhà ở tại trung tâm thành phố.

Stella Icon không chỉ được bao quanh bởi hạ tầng chiến lược, mà còn trực tiếp hưởng lợi từ các dự án giao thông đang triển khai ngay trước cửa. Đường Lê Hồng Phong (Quốc lộ 91), tuyến phố sầm uất mặt tiền dự án, chuẩn bị được nâng cấp và mở rộng đoạn từ Km0-Km7 lên 37 mét với 6 làn xe, dự kiến khởi công trong quý IV-2025. Khi hoàn thành, tuyến đường này sẽ gia tăng khả năng lưu thông, kết nối khu cảng, Khu công nghiệp Trà Nóc, Sân bay quốc tế Cần Thơ với các địa bàn lân cận, qua đó góp phần nâng cao giá trị sản phẩm bất động sản tại KITA Airport City.

Stella Icon tọa lạc ngay mặt tiền đường Lạc Long Quân - tuyến đường chính KITA Airport City.

Bên cạnh hạ tầng giao thông, Stella Icon còn sở hữu hệ sinh thái cảnh quan xanh hiếm có khi thừa hưởng 10.000 cây xanh và hệ thống công viên, thảm cỏ, vườn hoa, quảng trường, hồ nước trong lòng KITA Airport City. Đây là “lá phổi xanh” mang đến môi trường sống trong lành, mát mẻ, cải thiện chất lượng sức khỏe và tinh thần cho cư dân.

An tâm nhờ điểm tựa pháp lý

Một yếu tố then chốt giúp Stella Icon gia tăng sức hút trên thị trường là pháp lý minh bạch. Tháng 5-2025, Sở Xây dựng Thành phố Cần Thơ đã xác nhận dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai cho toàn bộ 309 sản phẩm căn hộ và shophouse. Văn bản này khẳng định Stella Icon đáp ứng đầy đủ các quy định về quy hoạch, thiết kế, xây dựng theo pháp luật hiện hành.

Trước đó, KITA Group cũng đã bàn giao sổ hồng cho khách hàng tại các phân khu nhà phố, đất nền thương mại trong khu đô thị, củng cố uy tín và cam kết pháp lý tường minh. Nhờ vậy, Stella Icon trở thành điểm đến đáng tin cậy cho cả khách hàng mua ở lẫn nhà đầu tư dài hạn.

Cùng với đó, KITA Group đưa ra nhiều chính sách bán hàng linh hoạt trong đợt mở bán đầu tiên: khách hàng chỉ cần thanh toán 15% giá trị căn hộ đến khi nhận bàn giao, đồng thời được hỗ trợ lãi suất 0% tối đa trong 20 tháng.

Ngoài ra, khách hàng thanh toán nhanh được chiết khấu lên đến 7%; mua từ 2 sản phẩm trở lên được giảm thêm 1%. Đặc biệt, cư dân Stella Icon được miễn phí quản lý vận hành 24 tháng sau khi nhận nhà. Theo chủ đầu tư, đây là những ưu đãi nhằm giảm gánh nặng tài chính, mở ra cơ hội dành cho những nhà đầu tư nắm bắt thời cơ đầu tư đón đầu.

Với vị trí trung tâm trong tứ giác tăng trưởng, hạ tầng đang bứt tốc, pháp lý minh bạch cùng chính sách thanh toán linh hoạt, Stella Icon khẳng định lợi thế kép: vừa là nơi an cư lý tưởng, vừa là kênh đầu tư bền vững tại thị trường bất động sản Cần Thơ.