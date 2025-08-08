Bác sỹ xâm hại nữ bệnh nhân tại phòng khám tư ở Đồng Nai sắp hầu tòa 08/08/2025 16:26

(PLO)- Bác sỹ Nguyễn Văn Chiến bị cáo buộc xâm hại nữ bệnh nhân tại phòng khám tư ở Đồng Nai, bị truy tố về tội hiếp dâm, theo khoản 1 Điều 141 BLHS với khung hình phạt từ 2-7 năm tù.

Dự kiến, ngày 14-8, TAND Khu vực 7 - Đồng Nai sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Chiến (38 tuổi, nghề nghiệp bác sĩ) về tội hiếp dâm.

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Thị Thúy Lan làm chủ tọa. Đại diện VKSND Khu vực 7 - Đồng Nai tham gia phiên tòa là ông Vũ Xuân Trường.

Phía bị hại có một luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Chiến là bác sĩ khoa sản ở Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán và có giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh.

Chiều 28-12-2024, chị PTH (31 tuổi) đến Phòng khám sản của Chiến để khám vì nghi có thai.

Sau khi siêu âm, Chiến kết luận chị H có thai khoảng 4-5 tuần tuổi. Do hoàn cảnh khó khăn, chị H nói với Chiến muốn đình chỉ thai. Chiến đưa chị H một viên thuốc (không rõ loại gì) để chị H uống và hẹn thời gian đến để đình chỉ thai.

Chiều 29-12-2024, chị H lái xe đến phòng khám của Chiến theo lịch hẹn để đình chỉ thai. Tại đây, chị H được Chiến siêu âm trước khi thực hiện đình chỉ thai.

Khi vào phòng khám, chị H quay lưng lại chuẩn bị leo lên giường thì bị Chiến cầm hai cổ tay của chị đè sát vào tường.

Sợ bị hiếp dâm nên chị H chống cự và la hét. Chiến đã khóa cửa lại rồi dùng vũ lực để thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của chị H.

Sau khi sự việc xảy ra, chị H lập tức đi ra ngoài lấy xe đi về rồi đến cơ quan công an trình báo.

Quá trình điều tra, bị can Chiến không thừa nhận hành vi dùng vũ lực để quan hệ tình dục trái ý muốn của chị H. Chiến cho rằng chị H tự nguyện quan hệ tình dục với Chiến.