Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và TP.HCM cảm ơn những đóng góp cho Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước 01/05/2025 22:25

Ngày 1-5, sau Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025 và Thành ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh có thư cảm ơn đến các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bạn bè quốc tế, nhân dân... đã đóng góp cho sự thành công vượt bậc của các hoạt động kỷ niệm.

PLO trân trọng giới thiệu toàn văn thư cảm ơn này.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 5 năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) đã được tổ chức trọng thể và thành công tốt đẹp tại Thành phố Hồ Chí Minh - một lần nữa khẳng định ý nghĩa và tầm vóc lịch sử to lớn của Đại thắng mùa xuân 1975 trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu: “Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là thắng lợi của chính nghĩa, thắng lợi của bản lĩnh, khí phách và trí tuệ Việt Nam; của lòng yêu nước nồng nàn, khát vọng độc lập, tự do và thống nhất non sông, với chân lý "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một", là dấu mốc khẳng định toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã hiện thực được mong ước và lời căn dặn thiết tha nhất của Bác Hồ, hoàn thành sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc-Nam sum họp một nhà”.

Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025 và Thành ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:

- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Lãnh đạo các chính đảng, nhà nước, chính phủ và nhân dân các nước anh em, các tổ chức quốc tế;

- Các bậc lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ, cựu chiến binh, dân quân tự vệ, du kích, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với nước, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước;

- Đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài;

- Các ban, bộ, ban, cơ quan, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố trong cả nước;

- Các tướng lĩnh, sỹ quan, chiến sỹ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, dân quân tự vệ, các ngành và các giới đã tham gia trong các khối diễu binh, diễu hành;

- Đội ngũ diễu binh các nước anh em: Trung Quốc, Lào, Campuchia;

- Các chuyên gia, nhà khoa học, anh chị em văn nghệ sỹ, nhà thiết kế và sản xuất chương trình; các doanh nghiệp, nhà tài trợ, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí, xuất bản trong nước và quốc tế.

- Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội; các đoàn viên, hội viên, tình nguyện viên, các em và các cháu thanh thiếu nhi;

- Đặc biệt là bà con nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,

Đã tham gia các hoạt động Lễ kỷ niệm và đóng góp hết sức tích cực, hiệu quả vào sự thành công vượt bậc của các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, lan tỏa những thông điệp đầy ý nghĩa đến bạn bè thế giới và mang đến cho đồng bào, cán bộ, chiến sỹ khắp cả nước niềm xúc động và tự hào sâu sắc.

Trong thời gian chuẩn bị và tiến hành các hoạt động Lễ, không tránh khỏi sự bất tiện, những sơ suất và thiếu sót ngoài ý muốn. Kính mong sự lượng thứ và cảm thông của quý đại biểu, đồng bào, đồng chí, quý khách gần xa, nhất là bà con nhân dân ở khu vực trung tâm Thành phố.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhất định sẽ phát huy lòng tự hào và hào khí thiêng liêng của sự kiện 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước để cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Xin trân trọng cám ơn.