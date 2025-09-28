Bão số 10 di chuyển nhanh, Bộ Xây dựng yêu cầu ứng phó khẩn cấp 28/09/2025 16:02

(PLO)- Bão số 10 khiến nhiều địa phương Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nguy cơ mưa rất lớn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 15 giờ ngày 27-9, tâm bão số 10 ở khoảng 17,3 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, cách tỉnh Thừa Thiên - Huế khoảng 85 km về phía Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 140 km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 12 (118-133 km/h), giật cấp 15, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 35 km/h.

Đây là cơn bão có tốc độ di chuyển rất nhanh, cường độ mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng. Bão có thể gây tác động tổng hợp nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo từ đêm 27 đến 30-9, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra đợt mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến 100-300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm.

Trên đường đi làm về nhà, thanh niên ở xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng cố bơi qua sông bị lũ cuốn trôi.

Để ứng phó bão số 10, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng có văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị triển khai biện pháp ứng phó.

Theo đó, thủ trưởng các cơ quan phải theo dõi sát diễn biến, thực hiện nghiêm công điện, chủ động các giải pháp ở mức cao nhất, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; đặt mục tiêu an toàn tính mạng người dân lên hàng đầu, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Các cục quản lý chuyên ngành được giao tổ chức đoàn công tác phối hợp địa phương, trực tiếp kiểm tra và đôn đốc ứng phó. Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam phải chỉ đạo bảo đảm an toàn luồng tuyến, xử lý phương tiện trôi dạt, đồng thời bố trí lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại khu vực trọng điểm.

Cục Đường bộ và Cục Đường sắt Việt Nam phải khẩn trương chuẩn bị vật tư, thiết bị, nhân lực tại các điểm xung yếu, bảo đảm giao thông thông suốt trên tuyến quốc lộ và đường sắt huyết mạch.

Sở Xây dựng các địa phương vùng ảnh hưởng được yêu cầu rà soát, chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn công trình dân dụng, công trình xây dựng và hạ tầng kỹ thuật, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại khi bão đổ bộ.