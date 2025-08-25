Bão số 5 đổ bộ, nhiều địa phương khẩn cấp sơ tán dân 25/08/2025 14:56

(PLO)- Bão số 5 đang áp sát đất liền và gây ảnh hưởng trên diện rộng tại nhiều tỉnh Bắc Trung Bộ. Chính quyền và lực lượng chức năng khẩn trương triển khai sơ tán dân, ứng phó khẩn cấp để giảm thiểu thiệt hại khi bão số 5 tiếp tục tiến sâu vào đất liền.

Video: Bão số 5 đổ bộ, nhiều địa phương khẩn cấp sơ tán dân.

Tại Hà Tĩnh, vào khoảng 12 giờ trưa 25-8, bão số 5 áp sát bờ biển, gió giật dữ dội đã quật ngã hàng loạt cây xanh, cột điện trên các tuyến đường ở xã Thiên Cầm, gây ách tắc giao thông và cản trở lực lượng phòng chống bão. Nhiều nhà hàng, khách sạn ven biển bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Ở Thanh Hóa, mưa lớn kèm gió mạnh bao trùm xã Nghi Sơn. Chính quyền địa phương phối hợp với lực lượng chức năng khẩn trương sơ tán dân, bố trí các điểm tránh trú an toàn, đồng thời di dời các hộ ven biển, nhà tạm bợ để giảm thiểu thiệt hại khi bão số 5 đổ bộ.

Tại Nghệ An, lực lượng chức năng xã miền núi Nhôn Mai phải vượt sông suối nguy hiểm để sơ tán toàn bộ bà con bản Phá Mựt đến nơi an toàn. Đến nay, khoảng 1.000 người dân trên địa bàn đã được di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, lũ từ Lào đổ về.