Bão số 5: Tạm dừng khai thác 3 tàu khách tuyến Bắc – Nam 25/08/2025 13:51

(PLO)- Do ảnh hưởng bão số 5, ngành đường sắt tạm dừng chạy 3 chuyến tàu khách Bắc – Nam trong ngày 25-8.

Sáng 25-8, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết do ảnh hưởng của bão số 5 (Kajiki), ngành dừng chạy tàu NA1, NA2 (Hà Nội - Nghệ An) và tàu SE9 (Hà Nội - TP.HCM) xuất phát trong ngày 25-8-2025.

Hành khách có vé đi tàu này sẽ thực hiện trả vé tại nhà ga và không mất phí, thời hạn trả vé không quá 30 ngày (kể từ ngày ngừng chạy tàu).

Về đường bộ, ông Nguyễn Thanh Hoài, Phó Cục trưởng, Cục Đường bộ, cho biết hiện đơn vị đã thành lập sở chỉ huy tiền phương tại Nghệ An.

Thêm vào đó, đơn vị cũng lập các tổ công tác bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ trọng yếu; thường xuyên kiểm tra các đoạn đường đèo dốc, cầu yếu, cầu tạm; kịp thời xử lý hư hỏng do thiên tai gây ra và chuẩn bị phương án phân luồng khi cần thiết.

Lực lượng chức năng cấm phương tiện qua cầu Cửa Hội do ảnh hưởng bão số 5. Ảnh: Đ.LAM

Các lực lượng cũng được giao kiểm tra bến phà, cầu phao, bến đò; đình chỉ hoạt động bến đò ngang trái phép và yêu cầu phương tiện vượt sông đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, trang bị cứu sinh, an toàn.

“Ngoài ra, cục cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ ống, lũ quét; chủ động phân luồng giao thông từ xa; tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ…”- ông Hoài cho hay.

Về hàng không, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) cho biết ngày 23-8 có 225 chuyến bay phải thay đổi đường bay. Ngày 24-8, có 170 chuyến bay phải thay đổi đường bay; 35 chuyến bay hủy, 5 chuyến bay phải điều hành hạ cánh tại sân bay dự bị.

Ngoài ra, Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định đóng cửa tạm thời sân bay Thọ Xuân (Thanh Hoá) và Đồng Hới (Quảng Trị) để ứng phó với cơn bão số 5.

Trong đó, sân bay Thọ Xuân sẽ đóng cửa từ 4 giờ đến 16 giờ và sân bay Đồng Hới đóng cửa từ 10 giờ đến 21 giờ, ngày 25-8.