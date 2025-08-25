Cục CSGT khuyến cáo hạn chế di chuyển qua Nghệ An do ảnh hưởng bão số 5 25/08/2025 13:47

(PLO)- Cục CSGT đề nghị các phương tiện hạn chế lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A và tuyến cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua tỉnh Nghệ An do ảnh hưởng bão số 5.

Ngày 25-8, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (C08, Bộ Công an) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 5, dự kiến tâm bão sẽ đổ bộ vào địa bàn tỉnh Nghệ An trong chiều nay.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Cục CSGT đề nghị các phương tiện hạn chế lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A và tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn qua tỉnh Nghệ An.

“Trong trường hợp cần thiết, lực lượng chức năng sẽ tổ chức cấm đường. Các phương tiện cần chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, tìm khu vực dừng, đỗ an toàn và nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn, mệnh lệnh của lực lượng chức năng”, đại diện Cục CSGT khuyến cáo.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của bão, mưa lớn khiến mặt đường trơn trượt, tầm nhìn bị hạn chế. Vì vậy, lực lượng CSGT đề nghị các đơn vị quản lý phương tiện quán triệt và yêu cầu lái xe tuân thủ nghiêm các quy định an toàn: chạy đúng tốc độ, đi đúng phần đường, làn đường và giữ khoảng cách an toàn trên mọi tuyến đường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 9 giờ sáng nay, tâm bão cách Nghệ An khoảng 140 km, cách Hà Tĩnh 120 km và cách Bắc Quảng Trị 140 km. Sức gió mạnh nhất vẫn duy trì ở mức 166 km/h (cấp 14), giật tăng hai cấp và duy trì từ trưa hôm qua đến nay.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15 km/h.

Chính quyền cùng người dân Nghệ An gia cố đê biển, kè chắn sóng bằng bao cát, bao tải để chống bão số 5. Ảnh: THU THỦY

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, Bộ Xây dựng đã ban hành Công điện số 47/CĐ-BXD yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó.

Công điện do Bộ trưởng Trần Hồng Minh ký nêu rõ: Để kịp thời ứng phó và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 143/CĐ-TTg ngày 23-8, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, triển khai nghiêm túc Công điện số 46/CĐ-BXD ngày 23-8; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Các đơn vị cần tập trung chỉ đạo, triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, giảm thiểu thiệt hại do bão, mưa lũ gây ra.