Bất động sản 'bung hàng', thị trường cuối năm chờ sóng mới 18/10/2025 08:15

(PLO)- Bước vào quý cuối cùng của năm 2025, các doanh nghiệp bất động sản đang khởi động cuộc đua nước rút, ồ ạt tung sản phẩm nhằm đón đầu dòng tiền và sức mua đang phục hồi.

Thị trường bất động sản TP.HCM được "hâm nóng" những tháng cuối năm 2025 khi hàng loạt chủ đầu tư lớn công bố kế hoạch kinh doanh. Nguồn cung mới liên tục được giới thiệu đi kèm chính sách bán hàng hấp dẫn, giúp thanh khoản các dự án phục hồi rõ nét.

Tuy nhiên, giữa bối cảnh giá bán vẫn neo cao, người mua đang thận trọng hơn trong quyết định, đặt ra nhiều thách thức và cơ hội cho giai đoạn cuối năm.

Doanh nghiệp vào "guồng đua"

Quý IV-2025 chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của hàng loạt doanh nghiệp địa ốc như Lê Phong, An Gia, Phú Đông Group, Capitaland, Nam Long, Vạn Phúc Group…. Các chủ đầu tư không chỉ giới thiệu sản phẩm mới mà còn đưa ra những chính sách bán hàng linh hoạt để thu hút người mua.

Đơn cử, Tập đoàn An Gia đang ra mắt 35 căn shop khối đế tại The Gió Riverside với giá khoảng 68 triệu đồng/m². Để sở hữu sản phẩm này, người mua chỉ cần thanh toán 21% giá trị, phần còn lại được ngân hàng hỗ trợ vay và chủ đầu tư hỗ trợ 100% lãi suất trong 36 tháng.

Tương tự, dự án Fresia Riverside của TV Holdings cũng gây chú ý với mức giá từ 1,8 tỉ đồng/căn 2 phòng ngủ cùng chính sách chiết khấu đa dạng như giảm 2% cho khách hàng giao dịch sớm, ưu đãi 5% nếu thanh toán nhanh. Nhờ mức giá hợp lý từ 36 triệu đồng/m² và chính sách bán hàng nổi bật, dự án Phú Đông SkyOne của Phú Đông Group cũng ghi nhận thanh khoản khá tốt. Các dự án mở bán cuối năm chủ yếu ở khu vực Bình Dương cũ.

Hàng loạt chủ đầu tư bất động sản công bố kế hoạch bán hàng quý cuối năm 2025. Ảnh: QH

Song song với việc bung hàng, các doanh nghiệp bất động sản cũng ráo riết chuẩn bị nguồn nhân lực để phục vụ cho giai đoạn tăng trưởng mới.

Điển hình là NovaGroup, tập đoàn này đang chiêu mộ hàng trăm vị trí lãnh đạo, quản lý và nhân sự cấp cao để sớm hoàn thành mục tiêu tái cấu trúc. Thông qua “Hội thảo Nhân sự” mới đây giữa tháng 10-2025, tập đoàn này mang đến hơn 500 cơ hội việc làm trong các lĩnh vực bất động sản, dịch vụ - du lịch và tiêu dùng.

Để thu hút nhân tài, doanh nghiệp này tập trung xây dựng chính sách phúc lợi cạnh tranh, nổi bật là chương trình bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên và người thân, cùng hàng loạt đặc quyền riêng khi sử dụng sản phẩm trong hệ sinh thái của tập đoàn.

Dịch chuyển nhưng không hạ nhiệt

Dù nguồn cung có dấu hiệu cải thiện, thị trường bất động sản vẫn đối mặt với nhiều áp lực.

Theo bà Dương Thùy Dung, Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam, nguồn cung mới tại TP.HCM vẫn còn khan hiếm so với nhu cầu thực, khiến giá bán tiếp tục chịu áp lực tăng ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp.

Báo cáo quý III-2025 của CBRE cho thấy, giá bán sơ cấp trung bình của căn hộ tại khu vực này đã đạt 87 triệu đồng/m², tăng 31% so với cùng kỳ năm 2024.

Mặt bằng giá tăng nhanh khiến người mua thận trọng hơn, dù nhu cầu ở thực vẫn cao. Bà Dung nhận định, hai xu hướng chính sẽ dẫn dắt thị trường là khơi thông pháp lý và dịch chuyển ra vùng ven.

"Thực tế cho thấy, khu vực Bình Dương cũ đang nổi lên như một “vùng đệm” cung cấp nhà ở hợp túi tiền, với phần lớn sản phẩm có giá dưới 60 triệu đồng/m². Mức giá sơ cấp trung bình tại đây chỉ bằng khoảng 50% so với căn hộ tại TP.HCM (cũ), tạo điều kiện cho người mua nhà có nhiều lựa chọn thay thế hợp lý hơn" - bà Dung thông tin.

Nguồn cung bất động sản nhà ở mới tại TP.HCM vẫn còn khan hiếm so với nhu cầu thực, khiến giá bán tiếp tục chịu áp lực tăng ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp. Ảnh minh họa: QH

Đồng quan điểm, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam, cho rằng thị trường đang chứng kiến sự hội tụ của nhiều yếu tố và đã bước sang chu kỳ tăng trưởng.

Dữ liệu từ Batdongsan.com.vn cho thấy, so với đầu năm, mức độ quan tâm bất động sản tại khu vực Bình Dương cũ đã tăng trưởng ngoạn mục đến 165%. Sức nóng này phản ánh xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ của dòng tiền ra khỏi trung tâm TP.HCM, hướng đến các khu vực có hạ tầng ngày càng hoàn thiện và giá bán còn dư địa tăng.

Các chuyên gia dự báo, bước sang quý 4, thị trường sẽ định hình xu hướng dòng tiền mới. Nhà đầu tư không còn “đặt cược” vào kỳ vọng ngắn hạn mà chuyển hướng sang những tài sản có giá trị sử dụng thực, pháp lý hoàn thiện và được phát triển bởi các chủ đầu tư uy tín.