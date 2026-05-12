Bất ngờ hoàn cảnh của cô gái bỏ bố trước cửa chùa 12/05/2026 14:06

(PLO)- Sau khi bỏ bố lại cửa chùa, cùng ngày, cô gái đã nhắn tin cho nhà chùa với sự áy náy, ăn năn. Đến ngày hôm nay, ông cụ bị bỏ trước cửa chùa đã được đón về.

Mạng xã hội vừa qua xôn xao trước vụ việc một ông lão già yếu nghi bị người thân thuê taxi đưa đến rồi bỏ lại trước cổng ngôi chùa tại xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng.

Người đàn ông này bị bỏ lại cùng một số đồ đạc cá nhân và mảnh giấy với nội dung: “Tôi có vấn đề về sức khỏe thần kinh và đau chân, xin nhà chùa cưu mang tôi. Tôi thành tâm xin cảm tạ nhà chùa”.

Camera ghi lại hình ảnh người con gái đưa bố của mình đến chùa bằng taxi. Ông cụ đã bước từ xe ô tô xuống đất trong tình trạng loạng choạng té ngã rồi được người con gái đỡ dậy, dìu đưa vào chùa.

Cụ thể, vào khoảng 11 giờ trưa ngày 10-5, camera an ninh tại Chùa Đồng (thôn Hàm Hy, xã Lạc Phượng, TP Hải Phòng) ghi lại cảnh 2 người đi xe ô tô chở một ông cụ đến trước cổng chùa rồi bỏ ông lại đó.

Trao đổi với báo chí, đại diện UBND xã Lạc Phượng cho biết gia đình đã đến đón cụ ông về nhà. Vị này cho biết gia đình có khổ tâm riêng. Việc đưa cụ ông về đã được thực hiện sau khi chính quyền làm việc với các bên liên quan.

Theo vị trụ trì chùa Đồng, ngày 10-5, sau khi nhà chùa vừa dùng cơm, có phát hiện một người đàn ông khoảng hơn 70 tuổi, không được minh mẫn, nằm trước cửa chùa.

Sau một hồi lâu vẫn thấy người đàn ông này nằm đó, nên mọi người đã đưa ông cụ vào chùa, cho ăn cháo và chăm sóc. Tuy nhiên, do sức khỏe cụ khá yếu, không thể tự đi lại, trong khi nhà chùa không đủ điều kiện để chăm sóc lâu dài.

“Nhà chùa có mô hình dưỡng lão, trước đây cũng có những người già yếu đến chùa rồi. Có lẽ người ta biết thế nên bỏ ông cụ lại” – trụ trì cho biết.

Sau sự việc, nhà chùa đã liên hệ công an và chính quyền địa phương để thông báo tình hình. Cơ quan chức năng cũng đã vào cuộc xác minh, xác định gia cảnh ông lão rất éo le khi không còn nhà cửa, vợ đã mất và con gái cũng đang trong hoàn cảnh khó khăn.

Theo trụ trì, đến tối cùng ngày, một cô gái liên hệ với nhà chùa cho biết là con gái của ông cụ, là người đã thuê taxi đưa bố đến chùa. Sau khi về, người này thấy rất áy náy nên mới liên hệ lại với nhà chùa.

Mẩu giấy được để lại với ông cụ khi bỏ lại chùa

Trụ trì cho biết, cô gái này kể rằng hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Mẹ cô gái mới mất được một năm, bản thân cô gái mới sinh con, hiện đang phải chạy thận. Gia đình đã bán hết nhà cửa, ở nhà trọ trên Hà Nội. Kinh tế gia đình do một mình chồng cô gánh vác. Vì hoàn cảnh quá khó khăn, cô gái gửi bố vào nhờ nhà chùa chăm sóc. Khi đến chùa, sợ nhà chùa không nhận nên cô quyết định bỏ lại người bố ở cổng rồi ra về.

Trụ trì cho biết, nhà chùa vốn có vài trường hợp dưỡng lão, nhưng những người đó còn tự sinh hoạt được. Còn cụ ông này phải nằm một chỗ, cần người chăm sóc riêng nên nhà chùa chưa đủ điều kiện để chăm lo cho cụ.

"Trong camera an ninh ghi lại cho thấy lúc ông vừa xuống xe còn bị ngã tím mắt nên mọi người rất bức xúc. Một số Phật tử biết chuyện có chia sẻ clip lên mạng. Nhà chùa khuyên mọi người gỡ thông tin vì nghĩ hoàn cảnh của người con gái cũng quá khổ rồi, dư luận không nên tạo áp lực cho họ" - vị trụ trì chùa Đồng nói.

Nhà chùa sau đó có liên hệ với một số chùa ở tỉnh Thái Bình cũ (nay là Hưng Yên), có điều kiện chăm sóc người già tốt hơn và đã được chấp thuận. Gia đình cũng đồng ý phương án đón ông lão sang chùa đó để họ chăm sóc ông cụ.



Câu chuyện này để lại trong mỗi chúng ta nhiều trăn trở. Cho dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, xin đừng đối xử với đấng sinh thành của mình theo cách mà cô gái đã chọn lựa trong phút lỡ lầm!