Bắt nhóm chuyên trà trộn vào khách du lịch ở Đà Nẵng để cướp giật tài sản 05/09/2025 08:58

(PLO)- Nhóm chuyên cướp giật tài sản của du khách sau khi trà trộn vào các tuyến phố du lịch tại TP Đà Nẵng.

Ngày 5-9, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ được ba nghi phạm thực hiện liên tiếp các vụ cướp giật tài sản trong các ngày nghỉ lễ vừa qua. Đáng chú ý, nhóm nghi phạm này chuyên cướp giật tài sản của du khách sau khi trà trộn vào các tuyến phố du lịch tại TP Đà Nẵng.

Trước đó, tiếp nhận tin báo của một số nạn nhân về việc bị cướp giật tài sản, thời điểm xảy ra vụ việc chủ yếu là các ngày nghỉ lễ. Khu vực gây án đa phần là tại các địa điểm du lịch, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan.

Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự đã chỉ đạo tập trung toàn bộ lực lượng, tiến hành xác minh, truy xét.

Tiên đã bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ khi đang trên xe khách di chuyển từ Quảng Trị vào TP.HCM. Ảnh: CATP

Mặc dù đang trong thời điểm nghỉ lễ, tuy nhiên cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã không quản ngày đêm tích cực điều tra, lần tìm manh mối. Đến ngày 4-9, các tổ công tác đã lần lượt bắt giữ được ba nghi phạm gây án, gồm: Trần Văn Tiên (36 tuổi), Đỗ Phương Thạch (29 tuổi) và Lê Văn Thái Nguyên (23 tuổi) cùng trú xã Lãnh Ngọc (TP Đà Nẵng).

Đáng chú ý, trong số ba nghi phạm bị bắt giữ thì Tiên và Thạch có tiền án về tội cướp giật tài sản.

Tại cơ quan công an, bước đầu các nghi phạm thừa nhận trước, trong và sau các ngày nghỉ lễ vừa qua đã gây ra ba vụ cướp giật, trong đó hai vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài.

Cụ thể, khoảng 22 giờ 20 phút ngày 28-8, các nghi phạm đã giật túi xách của du khách Kang Pol Yong (53 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) tại đường Nguyễn Hữu Thông (phường An Hải) bên trong túi xách có 1.500 USD, 15 triệu đồng và 30.000 Won.

Nhóm nghi phạm chuyên cướp giật tài sản của du khách ở Đà Nẵng bị bắt. Ảnh: CATP

Tiếp đó, khoảng 0 giờ 55 phút ngày 1-9, các nghi phạm giật túi xách của bà Gulsim Bissenova (54 tuổi, Quốc tịch Kazakhstan) tại ngã ba đường Lâm Hoành - Phước Mỹ (thuộc phường An Hải), bên trong túi xách có một điện thoại di động (trị giá khoảng 18 triệu đồng), 100 USD, 250.000 đồng Việt Nam và một số giấy tờ tùy thân.

Trong ba nghi phạm bị bắt giữ, cơ quan công an xác định Tiên là người chủ mưu, cầm đầu. Quá trình truy xét, ngày 4-9, Tiên đã bị tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự bắt giữ khi đang trên xe khách di chuyển từ Quảng Trị vào TP.HCM. Thạch và Nguyên cũng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Đà Nẵng trong cùng ngày.