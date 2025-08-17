Công an phường tóm gọn thanh niên lái Exciter cướp giật ở vùng ven 17/08/2025 14:26

(PLO)- Công an phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa đã tóm gọn thanh niên lái Exciter giật dây chuyền sau 9 giờ gây án.

Ngày 17-8, Công an phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa thông tin đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý Trần Văn Thắng (35 tuổi, ngụ phường Bắc Nha Trang) về hành vi cướp giật tài sản.

Công an thực nghiệm lại hiện trường Thắng giật dây chuyền của người phụ nữ. Ảnh: C.A

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 16-8, chị BTH (37 tuổi, ngụ phường Đông Hải) đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường thì bất ngờ bị một thanh niên lái Exciter áp sát giật sợi dây chuyền vàng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Tổ Phòng chống tội phạm Công an phường Đông Hải nhanh chóng triển khai lực lượng để xác minh, truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 9 giờ, Công an phường Đông Hải đã xác định, bắt giữ Trần Văn Thắng. Qua đấu tranh, Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo Công an, Thắng dương tính với ma túy và có 3 tiền án về tội cướp giật và trộm cắp tài sản.