Kẻ cướp giật giỏ xách của cụ ông 93 tuổi đi bán vé số bị bắt giam 28/08/2025 16:00

(PLO)- Khi thấy cụ ông 93 tuổi đi bán vé số, Trường chạy xe máy áp sát giật giỏ xách của ông cụ rồi tẩu thoát

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam bị can Huỳnh Minh Trường (29 tuổi, ngụ xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang) về tội cướp giật tài sản.

Theo điều tra, trưa 17-8, Trường chạy xe máy trên tuyến Quốc lộ N1 (đoạn qua ấp Mẹt Lung, xã Vĩnh Điều, tỉnh An Giang) thì thấy ông Nguyễn Văn Q (93 tuổi) đang đi bán vé số.

Lúc này Trường chạy xe áp sát, giật túi xách chứa điện thoại và hơn 700.000 đồng tiền cụ ông vừa bán vé số rồi bỏ chạy.

Nhận tin báo, Công an nhanh chóng triển khai lực lượng truy vết. Gần 4 tiếng đồng hồ sau, Trường bị bắt khi đang lẩn trốn tại ấp Giồng Cát, xã Vĩnh Gia, tỉnh An Giang.

Tại cơ quan Công an, Trường thừa nhận hành vi cướp giật tài sản của cụ ông 93 tuổi.