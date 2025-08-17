Từ cướp giật điện thoại, công an phát hiện thêm 2 vụ trộm xe máy 17/08/2025 16:09

Ngày 17-8, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đơn vị vừa bắt khẩn cấp Y Yô Nai Byă (16 tuổi) và Y Khiu Êcăm (15 tuổi) cùng ngụ xã Dur Kmăl, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Một trong hai nghi phạm tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 14-8, trên đoạn đường thuộc buôn Cuê, xã Dur Kmăl, cả hai phát hiện một phụ nữ chạy xe máy để điện thoại ở túi quần phía sau nên lập tức lái xe áp sát, cướp giật điện thoại rồi bỏ chạy.

Tiếp nhận tin báo từ bị hại, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy xét. Đến 16 giờ ngày 15-8, các trinh sát đã bắt giữ Y Nô và Y Khiu.

Ngoài việc truy thu chiếc điện thoại tang vật, công an đã đấu tranh mở rộng điều tra. Qua đó, Y Nô và Y Khiu còn khai nhận đã gây ra hai vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Trong đó, chiếc xe máy mà cả hai dùng làm phương tiện đi cướp giật điện thoại chính là một trong những chiếc xe đã trộm cắp.