Bệnh viện dã chiến Việt Nam cấp cứu thành công ca bệnh nguy kịch tại Nam Sudan 28/09/2025 11:20

Ngày 28-9, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 (BVDC2.6), cho biết đơn vị vừa kịp thời tổ chức cấp cứu và chuyển viện an toàn cho một ca bệnh nguy kịch.

Cụ thể, BVDC2.6 tiếp nhận một bệnh nhân nam, 37 tuổi, được Bệnh viện cấp 1 Ghanbatt chuyển đến trong tình trạng đau bụng dữ dội, sốt cao, nôn và tiêu chảy kéo dài nhiều ngày.

Kết quả thăm khám và cận lâm sàng cho thấy bệnh nhân có dấu hiệu viêm phúc mạc toàn thể, nghi do viêm ruột thừa vỡ từ ngày thứ bảy (mã bệnh K65.0).

Trước đó, dù đã được điều trị kháng sinh và truyền dịch, tình trạng người bệnh không cải thiện.

Tại BVDC2.6, các bác sĩ phát hiện người bệnh bụng chướng, phản ứng thành bụng rõ và có dịch ổ bụng trên siêu âm – tình huống vượt quá khả năng phẫu thuật của bệnh viện dã chiến, đòi hỏi phải chuyển viện khẩn cấp đến cơ sở y tế tuyến trên.

Điều đáng chú ý, thời điểm đó BVDC2.6 chỉ còn lại 12 cán bộ nhân viên do phần lớn lực lượng đã hoàn tất nhiệm vụ và đang bàn giao cho đơn vị kế nhiệm.

Trong điều kiện nhân lực hạn chế và áp lực cao, các y bác sĩ vẫn bình tĩnh đánh giá, hội chẩn, đồng thời kích hoạt quy trình MEDEVAC (cấp cứu – vận chuyển y tế khẩn cấp).

Ngay sau đó, chuyến bay đặc biệt đưa bệnh nhân đến Bệnh viện cấp 2 cộng của Ấn Độ tại thủ đô Juba.

Ngay sau đó, chuyến bay đặc biệt đưa bệnh nhân đến Bệnh viện cấp 2 cộng của Ấn Độ tại thủ đô Juba.

Toàn bộ quá trình vận chuyển được thực hiện an toàn; bệnh nhân nhanh chóng được tiếp nhận và phẫu thuật kịp thời.

Thành công trong ca cấp cứu đặc biệt này thêm một lần nữa khẳng định tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm và năng lực xử trí tình huống khẩn cấp của đội ngũ quân y Việt Nam trong môi trường gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.