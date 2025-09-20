Bệnh viện JW vươn tầm, bước vào kỷ nguyên mô hình y tế đa khoa Hàn Quốc 20/09/2025 10:18

(PLO)- Bộ Y tế chính thức cấp phép hoạt động đa khoa cho Bệnh viện JW Hàn Quốc với 10 chuyên khoa mới.

Năm 2025 mở ra kỷ nguyên mới cho Bệnh viện JW Hàn Quốc. Từ vị thế “ông lớn” ngành thẩm mỹ, Bệnh viện JW chính thức được Bộ Y tế cấp phép mở rộng đa khoa – trở thành bệnh viện thẩm mỹ theo mô hình y tế toàn diện với sứ mệnh “Khỏe – Đẹp chuẩn Hàn”.

Theo giấy phép đa khoa mới được Bộ Y tế cấp phép, Bệnh viện JW Hàn Quốc chính thức mở rộng với 10 chuyên khoa trọng điểm:

1. Tạo hình thẩm mỹ (Thế mạnh cốt lõi đã làm nên thương hiệu JW)

2. Nội tổng quát

3. Ngoại tổng quát

4. Răng – Hàm – Mặt

5. Tai – Mũi – Họng,

6. Chấn thương chỉnh hình

7. Ngoại tiết niệu

8. Da liễu & Skincare

9. Khám sức khỏe tổng quát & Tầm soát ung thư

10. Y học trường thọ

Với hệ thống này, Bệnh viện JW sẽ cung cấp dịch vụ y tế toàn diện – từ phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị chuyên sâu cho đến thế mạnh thẩm mỹ tạo hình.

Bệnh viện JW Hàn Quốc chuyển đổi mô hình đa khoa từ năm 2025.

Mãi mãi tinh thần Chất lượng & Nhân văn

Suốt gần hai thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, Bệnh viện JW Hàn Quốc không ngừng khẳng định uy tín bằng hàng nghìn ca phẫu thuật thành công và nhiều trường hợp y khoa phức tạp được giới chuyên môn ghi nhận.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM (7-2025), JW nằm trong nhóm dẫn đầu với 100% bệnh nhân và nhân viên y tế hài lòng, xếp thứ 2/162 cơ sở y tế toàn thành phố.

TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung – Tổng Giám đốc Bệnh viện JW khẳng định: “Chuyển đổi sang mô hình đa khoa là bước tiến tất yếu, nhưng triết lý Chất lượng & Nhân văn sẽ luôn là giá trị cốt lõi trong mọi hoạt động”.

Với nền tảng chuyên môn vững chắc và giá trị nhân văn bền bỉ, JW khẳng định tầm vóc bệnh viện đa khoa chuẩn Hàn – điểm đến tin cậy của khách hàng Việt Nam và quốc tế.