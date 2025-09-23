Bị cáo kêu oan không phạm tội giết người tiếp tục bị kết án 23/09/2025 15:52

(PLO)- Bị cáo Nguyễn Văn Tâm tiếp tục kêu oan nhưng HĐXX nhận định đủ cơ sở để kết luận người này là đồng phạm giúp sức về tội giết người.

Ngày 23-9, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tâm (sinh năm 1986) 5 năm tù về tội giết người.



Theo hồ sơ, do có mâu thuẫn từ trước với anh Nguyễn Minh Thường (bị hại) nên khoảng 14 giờ 30 phút ngày 3-6-2022, ông Phan Văn Lên trên đường đi làm về đã ghé nhà anh Thường sau đó bị cha anh Thường đánh.

Bực tức do bị đánh, ông Lên về nhà gọi điện cho Tâm nhưng Tâm không bắt máy. Ông Lên nhờ người liên lạc với Tâm thì đến chiều tối cùng ngày, Tâm qua nhà ông Lên để hỏi chuyện bị đánh.

Đến nhà ông Lên, Tâm đi vào nghe ông Lên kể lại mâu thuẫn với Thường và cha của Thường. Sau đó, Tâm bảo ông Lên chở mình qua nhà Thường để nói chuyện.

Khi đến nhà Thường, ông Lên đứng ngoài sân, còn Tâm vào nhà, mở cửa và gọi: “Mày phải Tý không? Ra đây nói chuyện”.

Tâm và Thường sau đó xảy ra cãi vã. Trong lúc gây gổ, Thường chạy xuống bếp lấy một con dao kim loại rồi cầm trên tay trái lao lên.

Khi Tâm quay lưng định đi ra, Thường chém một nhát trúng lưng làm rách áo Tâm. Tâm quay người lại thì bị Thường chém tiếp nhát thứ hai trúng vào tay phải thì Tâm dùng hai tay chụp tay cầm dao của Thường...

Thấy vậy, ông Lên từ ngoài sân nhặt hai cục gạch ống chạy vào rồi dùng cục gạch bên tay phải đánh một cái trúng trán của Thường khiến gạch bể rơi xuống nền.

Sau đó, ông Lên tiếp tục dùng cục gạch còn lại trên tay trái đánh vào trán phải Thường, làm gạch rơi khỏi tay xuống nền.

Bị hại Thường sau đó được đưa đi bệnh viện. Kết luận giám định thể hiện Thường có tỷ lệ tổn thương là 23%.

Lên và Tâm sau đó bị truy tố về tội giết người. Trong đó Tâm với vai trò đồng phạm đã giúp sức (khống chế, giữ tay bị hại) để Lên cầm hung khí tấn công vào cùng trọng yếu của cơ thể (đầu). Hậu quả bị hại không chết nằm ngoài ý muốn của các bị can.

Bị cáo kêu oan không phạm tội giết người tiếp tục bị kết án

Xử sơ thẩm lần 1 vào tháng 7-2023, bị cáo Lên bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 8 năm tù về tội giết người (hiện đang chấp hành án). Còn Tâm bị tuyên phạt 6 năm tù với vai trò đồng phạm giúp sức.

Tuy nhiên, Tâm sau đó kháng cáo kêu oan vì cho rằng mình mới là bị hại, hành vi giữ tay Thường là phòng vệ chính đáng để ngăn cản bị Thường chém tiếp.

Xét xử phúc thẩm lần 1 vào tháng 7-2024, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã huỷ án đối với phần tội danh và hình phạt của bị cáo Tâm - vì cho rằng giữa lời khai, biên bản đối chất và bản ảnh có nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ - để điều tra lại.

Tại phiên tòa sơ thẩm lần 2 này, bị cáo Tâm tiếp tục kêu oan.

Cả luật sư bào chữa và bị cáo Tâm cho rằng cơ quan tố tụng không chứng mình được có sự bàn bạc thống nhất ý chí giữa Tâm và ông Lên trong việc Tâm sẽ giữ tay bị hại để ông Lên đánh vào đầu bị hại. Hành vi Tâm giữ tay bị hại là phòng vệ chính đáng nên đề nghị tuyên không phạm tội giết người.

Còn theo HĐXX, căn cứ vào hồ sơ vụ án có cơ sở để xác định bị cáo Tâm đã giữ tay của bị hại giúp sức cho bị cáo Lên tấn công vào vùng trọng yếu của cơ thể Thường.

Hậu quả bị hại không chết nằm ngoài ý muốn của các bị cáo nên đã đủ yếu tố cấu thành tội giết người. Từ đó tuyên phạt Tâm mức án như trên.