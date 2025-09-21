3 thanh niên liên quan vụ giết người ở Đồng Nai trốn tại Tây Ninh 21/09/2025 07:35

(PLO)- 3 thanh niên liên quan vụ giết người ở Đồng Nai bị công an xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh phát hiện, bắt giữ khi đang trốn tại địa bàn.

Ngày 21-9, thông tin từ Công an xã Tân Thành (tỉnh Tây Ninh) đã bàn giao 3 thanh niên liên quan vụ án giết người cho Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 19-9, Công an xã Tân Thành nhận tin báo có nhóm người nghi liên quan vụ án mạng xảy ra ngày 18-9-2025 tại khu phố 15, phường Tam Hiệp (tỉnh Đồng Nai) đang lẩn trốn trên địa bàn.

Ngay sau đó, công an địa phương nhanh chóng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh triển khai truy xét.

Khang, Nhã, Phong (từ trái sang phải) liên quan vụ án giết người bị công an bắt giữ. Ảnh: CATN

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công 3 nghi phạm gồm: Nguyễn Thanh Phong (24 tuổi), Trần Hoàng Nhã (23 tuổi) và Nguyễn Duy Khang (29 tuổi), cùng ngụ xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh.

Theo cơ quan chức năng, việc nhanh chóng phát hiện và bắt giữ các nghi phạm nguy hiểm thể hiện tinh thần cảnh giác, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an cơ sở với các lực lượng chức năng và người dân trong công tác phòng, chống tội phạm.

Kết quả trên có phần đóng góp không nhỏ của hệ thống camera giám sát thông minh của tỉnh, các đối tượng gây án sang địa bàn để lẫn trốn thì sẽ không thoát khỏi "mắt thần".

Hiện hồ sơ cùng các nghi phạm đã được chuyển cho Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục điều tra.