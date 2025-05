BIC có Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc mới 26/05/2025 11:59

Căn cứ các văn bản chấp thuận của Bộ Tài chính, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) chính thức công bố ông Trần Hoài An đảm nhận vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIC nhiệm kỳ 2025 – 2030 và bà Đoàn Thị Thu Huyền giữ chức Tổng Giám đốc BIC từ ngày 23-5-2025.

Việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao là một bước đi quan trọng, đánh dấu giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của BIC khi bước vào năm thứ 20 thành lập – dấu mốc ý nghĩa trên hành trình xây dựng và phát triển thương hiệu bảo hiểm phi nhân thọ uy tín tại Việt Nam.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tổ chức vào ngày 08-5, các cổ đông đã tiến hành bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát BIC nhiệm kỳ 2025 – 2030. Hội đồng Quản trị mới quy tụ những thành viên có kinh nghiệm quản trị sâu rộng và năng lực quốc tế, đại diện cho hai cổ đông lớn là BIDV và Fairfax. Trong số các thành viên được bầu, ông Trần Hoài An nhận được tỷ lệ phiếu bầu cao nhất, thể hiện sự tín nhiệm cao từ các cổ đông. Bà Đoàn Thị Thu Huyền cũng được bầu là thành viên Hội đồng Quản trị.

Tại phiên họp đầu tiên sau Đại hội, Hội đồng Quản trị BIC nhiệm kỳ mới đã thống nhất bầu ông Trần Hoài An là Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành mới thống nhất trình Bộ Tài chính chấp thuận ông Trần Hoài An giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị BIC, bà Đoàn Thị Thu Huyền là Tổng Giám đốc BIC.

Ông Trần Hoài An, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, gia nhập hệ thống BIC từ năm 2009 và đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng: Giám đốc BIC Bình Định, Giám đốc BIC Hồ Chí Minh, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc và Ủy viên Hội đồng Quản trị. Với gần hai thập kỷ gắn bó và am hiểu sâu sắc thị trường bảo hiểm phi nhân thọ, ông Trần Hoài An được kỳ vọng sẽ dẫn dắt BIC bước vào giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn chiến lược rõ ràng.

Bà Đoàn Thị Thu Huyền, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc BIC từ năm 2012, và từng đảm nhiệm các vai trò quan trọng tại BIDV như Trưởng phòng, Phó Giám đốc Ban Tổ chức nhân sự BIDV. Bà Huyền có chuyên môn tài chính ngân hàng, hiểu biết sâu rộng hệ thống, nền tảng khách hàng và giàu kinh nghiệm trong điều hành nhân sự, quản trị, vận hành doanh nghiệp.

Trong năm 2025 – năm đánh dấu hai thập kỷ phát triển, BIC đặt mục tiêu đầy tham vọng: Doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ đạt 5.600 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với năm 2024; Lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 710 tỷ đồng, tăng trưởng 10%; Tăng vốn điều lệ lên 2.020 tỷ đồng, trở thành một trong 4 doanh nghiệp bảo hiểm có vốn điều lệ cao nhất thị trường.

Từ năm 2026, bên cạnh việc duy trì cam kết chi trả cổ tức tiền mặt tối thiểu 10%, BIC sẽ triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức, với tỷ lệ cụ thể được xác định dựa trên kết quả kinh doanh hàng năm. Giải pháp này không chỉ góp phần củng cố năng lực tài chính mà còn tạo thêm nguồn lực để BIC đầu tư vào công nghệ, mở rộng danh mục sản phẩm và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành nhiệm kỳ mới mở ra một giai đoạn phát triển năng động, được dẫn dắt bởi tinh thần đổi mới, tư duy sáng tạo và khát vọng bứt phá. Với chiến lược phát triển rõ ràng, đội ngũ lãnh đạo tâm huyết cùng nền tảng tài chính ngày càng vững mạnh, BIC sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.