Bộ Tư pháp khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 23/04/2026 09:49

(PLO)- Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật được thể hiện theo đúng chuẩn ngôn ngữ chung của các hệ thống pháp luật tiên tiến thế giới, giúp hệ thống có khả năng kết nối liên thông với các nền tảng số khác.

Ngày 23-4, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật (phiên bản mới), Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản quy phạm pháp luật và Hội nghị tập huấn, triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Việc thực hiện tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, mang tính chiến lược, góp phần hoàn thiện đồng bộ thể chế, pháp luật.

Các đại biểu tại lễ khai trương Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Ảnh: Hoàng Huy

Xác định rõ đây là nhiệm vụ có quy mô lớn, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp, đòi hỏi cao về tính chính xác, thống nhất và đồng bộ, Bộ Tư pháp đang nỗ lực, quyết liệt thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trọng tâm bảo đảm cho công tác rà soát được thực hiện thống nhất, chính xác, hiệu quả, đáp ứng mục đích, yêu cầu đặt ra.

Để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện bảo đảm và hỗ trợ tối đa cho các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ tổng rà soát, Bộ Tư pháp cùng với sự đồng hành công nghệ của Tập đoàn FPT đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tập trung triển khai hai nhóm giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, nâng cấp và hoàn thiện CSDL quốc gia về pháp luật, nền tảng dữ liệu pháp lý thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Thứ hai, xây dựng Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát văn bản QPPL, bao gồm Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát văn bản QPPL và Chuyên mục Tổng rà soát trên Cổng Pháp luật quốc gia.

Từ ngày 23-4, CSDL quốc gia về pháp luật (phiên bản mới) được vận hành chính thức tại địa chỉ: https://vbpl.vn/

CSDL quốc gia về pháp luật được tái cấu trúc toàn diện, quản lý chi tiết đến từng điều, khoản, điểm. Đặc biệt, toàn bộ dữ liệu hiện nay được thể hiện theo đúng chuẩn ngôn ngữ chung của các hệ thống pháp luật tiên tiến thế giới, giúp hệ thống không chỉ là kho lưu trữ, mà còn có khả năng kết nối liên thông với các nền tảng số khác. Nhờ đó, nội dung văn bản được chuyển thành “dữ liệu có cấu trúc”, cho phép hệ thống máy đọc, hiểu và xử lý tự động.

Việc tái cấu trúc và chuẩn hóa dữ liệu lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh toàn hệ thống chính trị đang triển khai Tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL trên phạm vi toàn quốc, với khối lượng văn bản lớn, phạm vi rộng với yêu cầu độ chính xác cao.

Trí tuệ nhân tạo (AI) được ứng dụng sâu rộng, giúp cho việc biên tập bảo đảm chất lượng dữ liệu 'Đúng - Đủ - Sạch - Sống' và khai thác sử dụng được tối ưu, hiệu quả, chính xác.

Các đại biểu tham dự lễ khai trương. Ảnh: Hoàng Huy

CSDL quốc gia về pháp luật sẽ giúp cá nhân, tổ chức tra cứu văn bản được trực quan, có chiều sâu và liên kết đa chiều, cũng như sự thay đổi của quy định theo thời gian, bảo đảm tính minh bạch, công khai của hệ thống pháp luật.

Đồng thời, giúp cơ quan nhà nước quản lý hệ thống văn bản, hỗ trợ công tác soạn thảo, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản, phổ biến giáo dục pháp luật và nhiều hoạt động tổ chức thi hành pháp luật khác.

Đây cũng là hạ tầng dữ liệu thiết yếu phục vụ trực tiếp cho việc triển khai tổng rà soát văn bản trên phạm vi toàn quốc.

Trong giai đoạn tới, CSDL quốc gia về pháp luật được định hình là nền tảng tri thức pháp lý số mang tính dẫn dắt, xác định 5 trụ cột chiến lược: Hoàn thiện chu trình số hóa toàn diện vòng đời văn bản pháp luật; Phát triển hệ sinh thái kết nối và chia sẻ dữ liệu pháp lý liên thông; thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích và cảnh báo pháp lý; Hình thành nền tảng dữ liệu lớn về pháp luật quốc gia; Kiến tạo tri thức pháp luật số phục vụ toàn xã hội.

Hệ thống thông tin hỗ trợ tổng rà soát hệ thống văn bản bao gồm Chuyên mục tổng rà soát hệ thống văn bản QPPL trên Cổng pháp luật quốc gia và Phần mềm hỗ trợ kiểm tra, rà soát văn bản.

Hệ thống này nhằm giúp các cơ quan, đơn vị dễ dàng tiếp cận, nắm rõ thông tin, phương thức và thực hiện rà soát một cách kịp thời, thống nhất, chính xác.