Đề xuất các hình thức nhắc nhở luật sư không đóng phí thành viên 22/04/2026 17:00

(PLO)- Dự thảo Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã đưa ra các hình thức nhắc nhở luật sư không đóng phí thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam hoặc phí thành viên Đoàn Luật sư.

Ngày 22-4, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp về Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (sửa đổi).

Theo Báo cáo giải trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ III, trên cơ sở ý kiến của Hội đồng Luật sư toàn quốc; ý kiến của các Đoàn Luật sư gửi về; tổng hợp ý kiến tại Hội thảo góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Tổ công tác nghiên cứu, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (Tổ công tác) đã chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam đang sửa đổi, bổ sung điều lệ. Ảnh: Hoàng Huy

Đáng chú ý là đề xuất xử lý luật sư không đóng phí thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam hoặc phí thành viên Đoàn Luật sư.

Theo đó, luật sư không đóng phí thành viên Liên đoàn hoặc phí thành viên Đoàn Luật sư quá 6 tháng đến dưới 12 tháng thì Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhắc nhở trên Trang thông tin điện tử của Liên đoàn, Đoàn Luật sư nhắc nhở trên Trang thông tin điện tử của Đoàn Luật sư, nhắc nhở bằng văn bản lần thứ nhất hoặc bằng hình thức khác.

Từ 12 tháng đến dưới 18 tháng thì Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhắc nhở trên Trang thông tin điện tử của Liên đoàn, Đoàn Luật sư nhắc nhở trên Trang thông tin điện tử của Đoàn Luật sư, nhắc nhở bằng văn bản lần thứ hai hoặc bằng hình thức khác.

Từ 18 tháng trở lên thì đương nhiên bị xóa tên khỏi danh sách luật sư của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư.

Việc luật sư đương nhiên bị xóa tên do không đóng phí thành viên Liên đoàn, phí thành viên Đoàn Luật sư theo quy định này không bị coi là hình thức xử lý kỷ luật đối với luật sư.

Các trường hợp bị xóa tên khỏi danh sách luật sư của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư do nợ phí thành viên thì khi gia nhập lại phải hoàn thành nghĩa vụ nộp phí thành viên đã nợ và thực hiện thủ tục gia nhập lại theo quy định.

Luật sư bị kỷ luật bằng hình thức tạm đình chỉ hành nghề luật sư vẫn phải nộp phí thành viên trong thời gian bị tạm đình chỉ hành nghề.

Việc sửa đổi, bổ sung nêu trên nhằm phù hợp với thực tiễn yêu cầu được khắc phục nợ phí thành viên, tiếp tục hoạt động hành nghề luật sư và tạo thuận lợi khi gia nhập lại.

Quy định này nhằm giải quyết vướng mắc về thực trạng nợ phí kéo dài, bị xóa tên vì nợ phí nhưng Điều lệ chưa quy định rõ khi gia nhập lại Đoàn Luật sư thì phải trả đầy đủ khoản phí đã nợ nên còn vướng mắc trong thực tế áp dụng. Luật sư trong thời gian bị kỷ luật bằng hình thức tạm đình chỉ hành nghề luật sư thì vẫn là luật sư nên phải nộp phí thành viên.

Việc bổ sung quy định nêu trên còn nhằm tháo gỡ vướng mắc, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của luật sư trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp phí thành viên.

Góp ý tại Hội thảo, đa số các thành viên đồng tình với việc sửa đổi, bổ sung quy định nêu trên, bởi đây là nghĩa vụ của luật sư thành viên; nhất trí với hầu hết các nội dung trong báo cáo về sửa đổi, bổ sung địa vị pháp lý của Đoàn Luật sư; Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư…