Bộ Xây dựng nói về đề xuất đầu tư đường ven biển nối Bến Tre - Tiền Giang - Trà Vinh 21/10/2025 12:17

(PLO)- Bộ Xây dựng góp ý đề nghị địa phương rà soát quy hoạch, địa chất và nguồn vật liệu để bảo đảm tính khả thi của dự án đường ven biển nối Bến Tre - Tiền Giang - Trà Vinh.

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng và một số cơ quan trung ương tham gia ý kiến đối với Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre với tỉnh Tiền Giang và Trà Vinh. Dự án dự kiến sử dụng vốn vay từ Chương trình Mekong DPO.

Theo hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi, tuyến đường dài 25,2 km, điểm đầu tại dự án cầu Cổ Chiên 2, điểm cuối tại dự án cầu Ba Lai 8 (đều thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long). Tuyến có quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, chiều rộng mặt đường 22,5m. Trên tuyến có cầu Hàm Luông 2 dài 3,2km cùng 7 cầu nhỏ.

Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 7.904,6 tỉ đồng, trong đó vốn vay Quỹ Hợp tác phát triển kinh tế Hàn Quốc (EDCF) khoảng 211,214 triệu USD (tương đương 5.573,9 tỉ đồng), vốn đối ứng hơn 2.330 tỉ đồng. Dự án dự kiến thực hiện giai đoạn 2026–2030.

Mô phỏng tuyến đường ven biển. Ảnh: UBND tỉnh Trà Vinh

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông ven biển, giảm tải cho quốc lộ 60 và khắc phục các điểm nghẽn giao thông tại khu vực cầu Rạch Miễu, cầu Hàm Luông.

Góp ý cho dự án, Bộ Xây dựng cho biết theo quy hoạch, tuyến đường ven biển quốc gia dài hơn 3.000km, đoạn qua tỉnh Bến Tre (cũ) có chiều dài khoảng 53km, không trùng với quốc lộ nên được quyết định trong quy hoạch tỉnh.

Theo quy hoạch tỉnh Vĩnh Long, tuyến đường bộ ven biển kết nối Bến Tre – Tiền Giang – Trà Vinh có quy mô 4–6 làn xe cơ giới, do đó việc triển khai dự án cơ bản phù hợp với quy hoạch ngành và quy hoạch địa phương.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng lưu ý quy hoạch tỉnh Vĩnh Long (sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh) hiện chưa được lập, nên đề nghị địa phương chỉ đạo rà soát, cập nhật nội dung tuyến ven biển khi lập quy hoạch tỉnh.

Về quy mô đầu tư, Bộ Xây dựng cho rằng đề xuất mặt cắt ngang 4 làn xe cơ giới là phù hợp với các công trình đã và đang triển khai trên tuyến ven biển như cầu Ba Lai 8, cầu Cổ Chiên 2 và cầu Cửa Đại. Các bước tiếp theo cần tiếp tục bổ sung số liệu, dự báo nhu cầu vận tải để đảm bảo chính xác.

Đối với cầu Hàm Luông 2, Bộ Xây dựng dẫn ý kiến của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cho rằng thiết kế sơ bộ bảo đảm tĩnh không thông thuyền. Tuy nhiên, tỉnh cần khảo sát kỹ để xác định vị trí cầu chính phù hợp, tính toán điều kiện thủy văn, thoát lũ và giảm chiều cao đắp nền đường đầu cầu.

Bộ Xây dựng cũng lưu ý Đồng bằng sông Cửu Long có nền địa chất yếu, nguồn vật liệu đắp hạn chế nên cần có giải pháp xử lý, đánh giá kỹ khả năng cung ứng vật liệu để đảm bảo tiến độ và hiệu quả đầu tư. Đồng thời, đề nghị rà soát chi phí dự phòng của dự án để tính đúng, tính đủ, tránh phải điều chỉnh chủ trương đầu tư trong quá trình thực hiện.