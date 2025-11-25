Bộ Xây dựng yêu cầu khôi phục tiến độ các dự án cao tốc 25/11/2025 17:51

(PLO)- Khu vực từ Quảng Ngãi đến Khánh Hoà có nhiều đoạn cao tốc dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay nhưng gặp khó do các đợt mưa lũ vừa qua.

Ngày 25-11, Bộ Xây dựng có công điện yêu cầu các Ban Quản lý dự án khôi phục lại ngay tiến độ thi công những đoạn cao tốc thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam.

Theo đó, các dự án Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh và Chí Thạnh - Vân Phong dự kiến thông xe vào 19-12. Hiện tiến độ thi công đạt từ 85% đến gần 90%, tuy nhiên khối lượng công việc còn lại lớn khi thời điểm thông xe đã gần. Đặc biệt, mưa lũ vừa qua khiến việc thi công bị ngưng trệ, nhiều đoạn bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mưa lũ ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ các tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: VIẾT LONG

Trước tình hình này, Bộ Xây dựng yêu cầu Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án 7 và Ban Quản lý dự án 85, chủ đầu tư các dự án, khẩn trương khôi phục công trường, tổ chức thi công trở lại để hoàn thành các dự án thành phần theo kế hoạch.

Bộ cũng lưu ý phải kiểm tra, rà soát toàn bộ công trường, kịp thời phát hiện các vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn để có giải pháp khắc phục; đồng thời có phương án bù đắp tiến độ bị chậm do ảnh hưởng mưa lũ và chủ động giải pháp ứng phó với thiên tai trong thời gian tới.

Cũng trong công điện, Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ phối hợp với Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hoà và Lâm Đồng khẩn trương khôi phục các tuyến quốc lộ do mưa lũ vừa qua.

Sau khi thông tuyến, Cục Đường bộ và các Sở Xây dựng phối hợp với Viện Khoa học và công nghệ giao thông vận tải cùng các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá và xây dựng phương án kiên cố hóa đối với các vị trí thường xuyên sụt trượt, ngập úng trên quốc lộ để đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí nguồn lực thực hiện.