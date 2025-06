BTV Ngọc Trinh và những chia sẻ thú vị về tiền 19/06/2025 11:03

Chia sẻ trong Podcast Money Gym: “Tiền không mỏi” do Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cùng tổ chức mới đây, BTV Ngọc Trinh cùng nhà sáng tạo nội dung An Trương đã có những chia sẻ về tiền, phần nào giúp chúng ta có góc nhìn đa chiều và chính xác hơn về "tự do tài chính".

Học cách “say no”

Định nghĩa giàu có dựa trên xuất phát điểm của từng người. Có người cho rằng, giàu có là tự tin sống thảnh thơi đến khi về già, nhưng với những người sinh ra trong nhung lụa, giàu có lại không dừng ở đó.

Với An Trương, giàu có là được đi đây đi đó, được mở rộng góc nhìn, được học hỏi từ những mối quan hệ. Còn BTV Ngọc Trinh cho rằng, giàu có là khi được khám phá bản thân và năng lực khiến những người yêu thương được an toàn, hạnh phúc. Dù định nghĩa theo cách nào thì sự giàu có cần hội tụ đủ 3 yếu tố: thỏa mãn bản thân, gia đình và xã hội.

BTV Ngọc Trinh và An Trương đã chia sẻ thú vị về tiền tại Podcast Money Gym.

Trong hành trình tìm kiếm sự giàu có, khi còn trẻ con người luôn “say yes” (nói có) với mọi dự án công việc để khám phá năng lực bản thân, để trải nghiệm và kiếm tiền. Nhưng tới một thời điểm, họ sẽ quan tâm nhiều hơn tới sự an toàn, bền vững, viên mãn và học cách “say no” (nói không) với những công việc, dự án mà không phù hợp.

Ngọc Trinh cho biết chị lập một danh sách các việc “say no” như một nguyên tắc trong công việc. “Đó là không làm tổn thương chính mình và người khác, không tiêu tốn thời gian cho thứ không cần thiết, không bỏ lỡ từng đồng tiền nhỏ nhưng cũng không để tiền của mình nghỉ ngơi một phút nào”, Ngọc Trinh nói.

Tự do tài chính

Khái niệm tự do tài chính được nhiều người nhắc tới và đặt làm mục tiêu để phấn đấu. Nhưng tự do tài chính là gì? An Trương chia sẻ, anh đã từng tự tin 100% về một kế hoạch tài chính cá nhân. Theo anh, đó là một cột mốc ấn tượng của bản thân, một chuyến đi Mỹ trong một tháng. Chuyến đi đó, nhờ lập kế hoạch tài chính cùng sự kỷ luật chi tiêu, nên anh hoàn toàn tự do về tài chính.

Tự do tài chính, với An Trương, đơn giản là việc có thể sắp xếp được một khung thời gian, khung tài chính đủ để “xách vali lên và đi”. “Giá trị của trải nghiệm nằm ở cánh cửa mở ra những cơ hội mới, khoảng nghỉ tái tạo sức lao động, bỏ tiền ra để thu lời ý tưởng và những nguồn cảm hứng trong công việc, cuộc sống”, nhà sáng tạo nội dung An Trương cho biết.

Ngọc Trinh cho biết chị chưa khi nào thấy tự tin 100% với kế hoạch tài chính của mình.

Còn Ngọc Trinh cho rằng, sự tự do tương đương với an tâm – trạng thái đạt được khi có những mục tiêu cụ thể và kế hoạch để thực hiện mục tiêu đó: “Tự do không phải là mua đồ không cần nhìn giá hay làm bất cứ điều gì mình thích mà là tự do trong khuôn khổ. Tôi biết mình tự do khi có những hoạch định rõ ràng, một bộ máy mình lập ra để những thứ trong đời có thể tự vận hành trơn tru”.

Dù vậy, BTV Ngọc Trinh chưa từng cảm thấy tự tin 100% với một kế hoạch tài chính nào của bản thân. Chị luôn trăn trở rằng: “Tiền trong tài khoản không tiêu, không mất đi nhưng nếu không biết nắm bắt cơ hội để tiền đẻ ra tiền, không làm nó sinh lời tức là kế hoạch tài chính của mình vẫn chưa hoàn hảo”.

Thời điểm kiếm tiền tốt nhất là khi nào

Chi tiêu tối ưu là điều cực kỳ quan trọng để không bị lãng phí và cũng là một cách để kiếm tiền. Và thời điểm kiếm tiền tốt nhất chính là bây giờ.

Là một người không giỏi tính toán về tiền nong nhưng luôn suy nghĩ làm cách nào để tiền sinh sôi nảy nở, đó là băn khoăn của không chỉ An Trương mà còn nhiều người khác. Nắm bắt nhu cầu ngày càng cao về quản lý tài chính cá nhân, đặc biệt là từ thế hệ trẻ, VPBank đã chính thức giới thiệu Bộ đôi công cụ sinh lời Super Sinh Lời và Super Thịnh Vượng.

Super Sinh Lời là giải pháp sinh lời tự động từ tài khoản thanh toán, với lợi suất 3,5%/năm và trả lãi hàng ngày. Đây là lựa chọn lý tưởng cho khoản tiền nhàn rỗi nhưng vẫn cần linh hoạt sử dụng hàng ngày.

Chứng chỉ tiền gửi Lộc Thịnh Vượng (hay còn gọi là Super Thịnh Vượng) là sản phẩm phù hợp với khách hàng muốn tối ưu lợi suất với kỳ hạn linh hoạt từ một ngày đến 36 tháng. Sản phẩm vẫn duy trì tính thanh khoản mà không đánh đổi mức sinh lời.

An Trương cảm thấy may mắn khi biết tới công cụ tài chính Super Sinh Lời.

An Trương cảm thấy may mắn khi tìm ra công cụ sinh lời vô cùng đơn giản từ VPBank – Super Sinh Lời. “Mọi thứ rất đơn giản, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, mở ứng dụng ngân hàng và bật sinh lời. Bộ công cụ giúp tối ưu hóa số tiền trong tài khoản và rất an toàn, minh bạch vì có thể thấy được lãi suất hàng ngày”, An Trương chia sẻ.

“Tiền trong tài khoản, chỉ cần bật công tắc là sinh lời. Tiền sẽ làm việc vào ban đêm khi bạn đi ngủ và lãi sẽ được trả ngay sáng ngày hôm sau với mức lợi suất cố định. Sản phẩm cũng rất linh hoạt, bạn có thể rút tiền chi tiêu bất cứ khi nào cần”, Ngọc Trinh nói.

Tự do tài chính không phải một dấu mốc đạt được là xong mà đó là một trạng thái cần được định nghĩa lại ở mỗi giai đoạn trong đời và cần linh hoạt để nâng cấp. Với hỗ trợ từ Super Sinh Lời và Super Thịnh Vượng, hành trình tìm kiếm tự do tài chính có thể bắt đầu ngay hôm nay một cách chủ động, linh hoạt và nhiều cảm hứng hơn bao giờ hết.